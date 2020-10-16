https://ria.ru/20201016/rebenok-1580084764.html
Московская полиция нашла пропавшую двенадцатилетнюю девочку
Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:41
2020-10-16T11:41
2020-10-16T11:41
ирина волк
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.В среду в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери, которая, по ее словам, ушла из квартиры днем и с тех пор не появлялась дома."Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности", - сказала Волк.Ранее сообщалось, что следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возбудили уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения 12-летней девочки."Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577621853.html
https://ria.ru/20201015/spasateli-1579803723.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, москва, происшествия