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Московская полиция нашла пропавшую двенадцатилетнюю девочку
Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:41
2020-10-16T11:41
ирина волк
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.В среду в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери, которая, по ее словам, ушла из квартиры днем и с тех пор не появлялась дома."Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности", - сказала Волк.Ранее сообщалось, что следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возбудили уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения 12-летней девочки."Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577621853.html
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ирина волк, москва, происшествия

Московская полиция нашла пропавшую двенадцатилетнюю девочку

11:41 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В среду в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери, которая, по ее словам, ушла из квартиры днем и с тех пор не появлялась дома.
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:15
После пропажи девочки в центре Москвы возбуждено дело об убийстве
"Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности", - сказала Волк.
Ранее сообщалось, что следователи в Москве возбудили уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения 12-летней девочки.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.
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15 октября, 01:03
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
 
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
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