https://ria.ru/20201016/rebenok-1580084764.html

Московская полиция нашла пропавшую двенадцатилетнюю девочку

Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:41

2020-10-16T11:41

2020-10-16T11:41

ирина волк

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку, ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.В среду в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери, которая, по ее словам, ушла из квартиры днем и с тех пор не появлялась дома."Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности", - сказала Волк.Ранее сообщалось, что следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возбудили уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения 12-летней девочки."Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577621853.html

https://ria.ru/20201015/spasateli-1579803723.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия