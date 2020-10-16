https://ria.ru/20201016/rastorzhenie-1580151266.html
Солистка "ВИА Гры" заявила о расторжении контракта с Меладзе
Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является Константин Меладзе. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:17
2020-10-16T16:17
2020-10-16T16:17
шоубиз
вера брежнева
виа гра
константин меладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577504211_0:28:1618:938_1400x0_80_0_0_ae6e0ce03a03c9eddea184cd52c7ed71.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является <a href="http://ria.ru/person_Meladze_Konstantin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Меладзе</a>.Девушка отметила, что проведенное в группе время было наполнено как интересными событиями, так и сложностями.— Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже 2,5 года… Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное, личный опыт! Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем, — подчеркнула девушка в своем обращении в социальной сети.Также Ольга Меганская выразила благодарность Константину Меладзе и его супруге <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вере Брежневой</a> за то, что на кастинге в группу в марте 2018 года они выбрали именно ее из сотен претенденток.Поклонники певицы огорчились новостью о ее уходе из трио, однако пожелали ей успехов в дальнейшей карьере:— Олечка, из нового состава вы мне больше всех нравились.— Я в шоке... В любом случае, удачи.— Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100.— Ох, останется ли группа... Ваше трио — последний состав, я считала самым гармоничным по голосам.
https://ria.ru/20190319/1551932931.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577504211_0:0:1618:1215_1400x0_80_0_0_bdb305c85d3daab1f103fb0de7cfb778.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера брежнева, виа гра, константин меладзе
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.
Солистка группы "ВИА Гра
" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является Константин Меладзе
.
Девушка отметила, что проведенное в группе время было наполнено как интересными событиями, так и сложностями.
— Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже 2,5 года… Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное, личный опыт! Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем, — подчеркнула девушка в своем обращении в социальной сети.
Также Ольга Меганская выразила благодарность Константину Меладзе и его супруге Вере Брежневой
за то, что на кастинге в группу в марте 2018 года они выбрали именно ее из сотен претенденток.
Поклонники певицы огорчились новостью о ее уходе из трио, однако пожелали ей успехов в дальнейшей карьере:
— Олечка, из нового состава вы мне больше всех нравились.
— Я в шоке... В любом случае, удачи.
— Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100.
— Ох, останется ли группа... Ваше трио — последний состав, я считала самым гармоничным по голосам.