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https://ria.ru/20201016/rastorzhenie-1580151266.html
Солистка "ВИА Гры" заявила о расторжении контракта с Меладзе
Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является Константин Меладзе. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:17
2020-10-16T16:17
шоубиз
вера брежнева
виа гра
константин меладзе
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является <a href="http://ria.ru/person_Meladze_Konstantin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Меладзе</a>.Девушка отметила, что проведенное в группе время было наполнено как интересными событиями, так и сложностями.— Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже 2,5 года… Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное, личный опыт! Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем, — подчеркнула девушка в своем обращении в социальной сети.Также Ольга Меганская выразила благодарность Константину Меладзе и его супруге <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вере Брежневой</a> за то, что на кастинге в группу в марте 2018 года они выбрали именно ее из сотен претенденток.Поклонники певицы огорчились новостью о ее уходе из трио, однако пожелали ей успехов в дальнейшей карьере:— Олечка, из нового состава вы мне больше всех нравились.— Я в шоке... В любом случае, удачи.— Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100.— Ох, останется ли группа... Ваше трио — последний состав, я считала самым гармоничным по голосам.
https://ria.ru/20190319/1551932931.html
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вера брежнева, виа гра, константин меладзе

Солистка "ВИА Гры" заявила о расторжении контракта с Меладзе

16:17 16.10.2020
 
© Фото : @omeganskayaОльга Меганская
Ольга Меганская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : @omeganskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является Константин Меладзе.
Девушка отметила, что проведенное в группе время было наполнено как интересными событиями, так и сложностями.
— Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже 2,5 года… Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное, личный опыт! Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем, — подчеркнула девушка в своем обращении в социальной сети.
Также Ольга Меганская выразила благодарность Константину Меладзе и его супруге Вере Брежневой за то, что на кастинге в группу в марте 2018 года они выбрали именно ее из сотен претенденток.
Поклонники певицы огорчились новостью о ее уходе из трио, однако пожелали ей успехов в дальнейшей карьере:
— Олечка, из нового состава вы мне больше всех нравились.
— Я в шоке... В любом случае, удачи.
— Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100.
— Ох, останется ли группа... Ваше трио — последний состав, я считала самым гармоничным по голосам.
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ШоубизВера БрежневаВИА ГраКонстантин Меладзе
 
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