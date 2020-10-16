https://ria.ru/20201016/rastorzhenie-1580151266.html

Солистка "ВИА Гры" заявила о расторжении контракта с Меладзе

Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является Константин Меладзе. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:17

2020-10-16T16:17

2020-10-16T16:17

шоубиз

вера брежнева

виа гра

константин меладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577504211_0:28:1618:938_1400x0_80_0_0_ae6e0ce03a03c9eddea184cd52c7ed71.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Ольга Меганская заявила в Instagram, что покидает трио, музыкальным продюсером которого является <a href="http://ria.ru/person_Meladze_Konstantin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Меладзе</a>.Девушка отметила, что проведенное в группе время было наполнено как интересными событиями, так и сложностями.— Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже 2,5 года… Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное, личный опыт! Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем, — подчеркнула девушка в своем обращении в социальной сети.Также Ольга Меганская выразила благодарность Константину Меладзе и его супруге <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вере Брежневой</a> за то, что на кастинге в группу в марте 2018 года они выбрали именно ее из сотен претенденток.Поклонники певицы огорчились новостью о ее уходе из трио, однако пожелали ей успехов в дальнейшей карьере:— Олечка, из нового состава вы мне больше всех нравились.— Я в шоке... В любом случае, удачи.— Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100.— Ох, останется ли группа... Ваше трио — последний состав, я считала самым гармоничным по голосам.

https://ria.ru/20190319/1551932931.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера брежнева, виа гра, константин меладзе