https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html

Назван способ снизить риск развития рака

Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:48

2020-10-16T18:48

2020-10-16T18:48

михаил мяснянкин

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российский онколог<strong> </strong><a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.Один из главных факторов развития этого заболевания – нерегулярное питание, употребление фастфуда и прием пищи "на бегу", рассказал врач.Мяснянкин посоветовал подходить к питанию осознанно и планомерно, есть в спокойной обстановке, чтобы исключить стрессы. Это поможет получить из продуктов необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности организма, считает онколог.

https://ria.ru/20201016/rak-1580075019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, здоровье, общество