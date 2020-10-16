https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html
Назван способ снизить риск развития рака
Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:48
2020-10-16T18:48
2020-10-16T18:48
михаил мяснянкин
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российский онколог<strong> </strong><a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.Один из главных факторов развития этого заболевания – нерегулярное питание, употребление фастфуда и прием пищи "на бегу", рассказал врач.Мяснянкин посоветовал подходить к питанию осознанно и планомерно, есть в спокойной обстановке, чтобы исключить стрессы. Это поможет получить из продуктов необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности организма, считает онколог.
https://ria.ru/20201016/rak-1580075019.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мяснянкин, здоровье, общество