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Назван способ снизить риск развития рака
Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:48
2020-10-16T18:48
михаил мяснянкин
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российский онколог<strong> </strong><a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.Один из главных факторов развития этого заболевания – нерегулярное питание, употребление фастфуда и прием пищи "на бегу", рассказал врач.Мяснянкин посоветовал подходить к питанию осознанно и планомерно, есть в спокойной обстановке, чтобы исключить стрессы. Это поможет получить из продуктов необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности организма, считает онколог.
https://ria.ru/20201016/rak-1580075019.html
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михаил мяснянкин, здоровье, общество

Назван способ снизить риск развития рака

18:48 16.10.2020
 
© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Fotolia / edwardolive
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский онколог Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.
Один из главных факторов развития этого заболевания – нерегулярное питание, употребление фастфуда и прием пищи "на бегу", рассказал врач.
"Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам", - добавил специалист.
Мяснянкин посоветовал подходить к питанию осознанно и планомерно, есть в спокойной обстановке, чтобы исключить стрессы. Это поможет получить из продуктов необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности организма, считает онколог.
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Михаил МяснянкинЗдоровьеОбщество
 
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