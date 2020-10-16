https://ria.ru/20201016/putinnuclear-1580149793.html

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без условий на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий "хотя бы на... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:12

2020-10-16T16:12

2020-10-16T16:12

маршалл биллингсли

александр шерин

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий "хотя бы на год". Этот ход, как заявил президент, даст возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения. Путин также поручил МИД донести позицию России до США и получить от Вашингтона "хоть какой-то внятный ответ". Глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> пообещать выполнить поручение "как можно скорее".Единственно приемлемый вариантПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a> назвал предложение Путина "единственно приемлемым" для России вариантом.В Госдуме считают, что американская сторона не пойдет на продление соглашения. По словам первого зампреда думского комитета по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шерина</a>, США изначально ставили перед Россией невыполнимые условия, чтобы иметь повод выйти из договора."Это очевидно, что США вышли из всех договоров, юридически и неюридически подтвердив этот факт. Но по факту никакие договоры в принципе Соединёнными Штатами Америки не соблюдаются и не выполняются. Но до той степени, пока, допустим, им нет смысла их нарушать, эти договора выполняются. Поэтому американцы себя никакими обязательствами связывать не будут", — заявил депутат РИА Новости.Спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> про контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов продлить договор в обмен на "взаимную заморозку ядерных арсеналов". Шерин назвал эту предложение нелепым.Договор СНВ-3Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

https://ria.ru/20201015/zapad-rossiya-1579762759.html

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, александр шерин, сергей лавров, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире