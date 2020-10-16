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https://ria.ru/20201016/putinnuclear-1580149793.html
Путин предложил продлить договор СНВ-3 без условий на год
Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий "хотя бы на... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:12
2020-10-16T16:12
маршалл биллингсли
александр шерин
сергей лавров
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий "хотя бы на год". Этот ход, как заявил президент, даст возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения. Путин также поручил МИД донести позицию России до США и получить от Вашингтона "хоть какой-то внятный ответ". Глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> пообещать выполнить поручение "как можно скорее".Единственно приемлемый вариантПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a> назвал предложение Путина "единственно приемлемым" для России вариантом.В Госдуме считают, что американская сторона не пойдет на продление соглашения. По словам первого зампреда думского комитета по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шерина</a>, США изначально ставили перед Россией невыполнимые условия, чтобы иметь повод выйти из договора."Это очевидно, что США вышли из всех договоров, юридически и неюридически подтвердив этот факт. Но по факту никакие договоры в принципе Соединёнными Штатами Америки не соблюдаются и не выполняются. Но до той степени, пока, допустим, им нет смысла их нарушать, эти договора выполняются. Поэтому американцы себя никакими обязательствами связывать не будут", — заявил депутат РИА Новости.Спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> про контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов продлить договор в обмен на "взаимную заморозку ядерных арсеналов". Шерин назвал эту предложение нелепым.Договор СНВ-3Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
https://ria.ru/20201015/zapad-rossiya-1579762759.html
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html
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маршалл биллингсли, александр шерин, сергей лавров, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без условий на год

16:12 16.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий "хотя бы на год".
Этот ход, как заявил президент, даст возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения. Путин также поручил МИД донести позицию России до США и получить от Вашингтона "хоть какой-то внятный ответ".
Глава ведомства Сергей Лавров пообещать выполнить поручение "как можно скорее".

Единственно приемлемый вариант

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предложение Путина "единственно приемлемым" для России вариантом.

"Других вариантов нет. Согласятся ли США на это предложение — это их дело. США в ДСНВ заинтересованы не меньше, чем мы, они тоже нуждаются в нем", — сказал сенатор РИА Новости.

В Госдуме считают, что американская сторона не пойдет на продление соглашения. По словам первого зампреда думского комитета по обороне Александра Шерина, США изначально ставили перед Россией невыполнимые условия, чтобы иметь повод выйти из договора.
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"Это очевидно, что США вышли из всех договоров, юридически и неюридически подтвердив этот факт. Но по факту никакие договоры в принципе Соединёнными Штатами Америки не соблюдаются и не выполняются. Но до той степени, пока, допустим, им нет смысла их нарушать, эти договора выполняются. Поэтому американцы себя никакими обязательствами связывать не будут", — заявил депутат РИА Новости.
© РИА НовостиПутин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Спецпосланник президента США про контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов продлить договор в обмен на "взаимную заморозку ядерных арсеналов". Шерин назвал эту предложение нелепым.

Непонятно, что значит заморозить. Допустить американских морских пехотинцев, чтобы они охраняли? Абсолютно нелепые предложения, которые невыполнимы изначально для того, чтобы, мне кажется, был повод не продлевать это соглашение.

Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Александр Шерин
депутат Госдумы

Договор СНВ-3

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Пекина в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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