https://ria.ru/20201016/putin-1580104944.html

Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками

Телеграммы от имени президента России Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:15

2020-10-16T13:15

2020-10-16T13:15

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Телеграммы от имени президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путина</a> с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - сказал Песков.Путин 7 октября сам отметил день рождения, в его адрес были направлены поздравительные программы от лидеров других стран, некоторые также позвонили.

https://ria.ru/20201011/podarki-1579275052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика