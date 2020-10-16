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Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Телеграммы от имени президента России Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:15
2020-10-16T13:15
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Телеграммы от имени президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путина</a> с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - сказал Песков.Путин 7 октября сам отметил день рождения, в его адрес были направлены поздравительные программы от лидеров других стран, некоторые также позвонили.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками

13:15 16.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телеграммы от имени президента России Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - сказал Песков.
Путин 7 октября сам отметил день рождения, в его адрес были направлены поздравительные программы от лидеров других стран, некоторые также позвонили.
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