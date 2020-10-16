https://ria.ru/20201016/putin-1580103309.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:09
2020-10-16T13:09
2020-10-16T13:09
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578412828_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_dc48ebe86f4bc9ce86644cab2b344d42.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Кремле, у него внутренние встречи и мероприятия. Скоро он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578412828_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8176dc6d9e362fdc60d971581008fb47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика