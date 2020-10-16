https://ria.ru/20201016/putin-1580103309.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:09

2020-10-16T13:09

2020-10-16T13:09

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Кремле, у него внутренние встречи и мероприятия. Скоро он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика