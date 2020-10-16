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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:09
2020-10-16T13:09
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Путин работает в Кремле, у него внутренние встречи и мероприятия. Скоро он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

13:09 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, у него внутренние встречи и мероприятия. Скоро он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 21:32Распространение нового коронавируса
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