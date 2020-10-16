https://ria.ru/20201016/putin-1580070160.html

Путину доверяют 58% россиян, показал опрос

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:38

2020-10-16T10:38

2020-10-16T10:38

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579249160_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_972655cae512dc1d9297fe91f346b20c.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 58% россиян, следует из данных опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 13% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагает, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.Работу премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> 48% оценивают хорошо, 18% - плохо, 34% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.Неделю назад, согласно опросу ФОМ, были аналогичные цифры по уровню доверия президенту и премьеру.

https://ria.ru/20201014/vybory-1579804499.html

https://ria.ru/20201002/politsiya-1578110221.html

samara578 58% это один из самых низких за 20 лет показателей. Даже до аудитории дома-2 и "политикой не интирисуюсь" начало что-то доходить. 41

Анна Ивановна Повезло Владимир Владимировичу с населением, что ни говори 37

15

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество