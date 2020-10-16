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https://ria.ru/20201016/putin-1580070160.html
Путину доверяют 58% россиян, показал опрос
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:38
2020-10-16T10:38
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 58% россиян, следует из данных опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 13% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагает, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.Работу премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> 48% оценивают хорошо, 18% - плохо, 34% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.Неделю назад, согласно опросу ФОМ, были аналогичные цифры по уровню доверия президенту и премьеру.
https://ria.ru/20201014/vybory-1579804499.html
https://ria.ru/20201002/politsiya-1578110221.html
58% это один из самых низких за 20 лет показателей. Даже до аудитории дома-2 и "политикой не интирисуюсь" начало что-то доходить.
41
Повезло Владимир Владимировичу с населением, что ни говори
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15
РИА Новости
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михаил мишустин, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 58% россиян, показал опрос

10:38 16.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 13% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагает, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.
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Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 48% оценивают хорошо, 18% - плохо, 34% затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Неделю назад, согласно опросу ФОМ, были аналогичные цифры по уровню доверия президенту и премьеру.
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Михаил МишустинФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
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