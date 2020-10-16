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ЦБ проверит "Тинькофф" и "Яндекс" после отмены сделки
Центробанк проверит "Тинькофф" и "Яндекс" на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между компаниями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:41
2020-10-16T16:50
tcs group holding plc
яндекс
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> проверит "Тинькофф" и <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a> на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между компаниями, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.По его словам, это стандартная практика и проверять TCS Group и "Яндекс" будут "в любом случае"."Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", — сказал он.Как добавил Лях, о наличии таких признаков ЦБ сообщит уже после окончания расследования — "в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки".Ранее в пятницу "<a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф</a>" объявил о выходе из переговоров с "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндексом</a>" о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов. В IT-гиганте, в свою очередь, отметили, что решение отказаться от сделки было обоюдным.После этого акции "Яндекса" в момент упали более чем на четыре процента, TCS Group Holding — больше чем на семь процентов.
https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html
Прикрыть этот Тинькофф пора. Куда не зайдешь, одна реклама про него. МММ второй какой-то, после Пенсионного Фонда.)
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Смахивает на какой то сговор....
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РИА Новости
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tcs group holding plc, яндекс, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, экономика

ЦБ проверит "Тинькофф" и "Яндекс" после отмены сделки

15:41 16.10.2020 (обновлено: 16:50 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд Тинькофф Банка
Стенд Тинькофф Банка - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Центробанк проверит "Тинькофф" и "Яндекс" на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между компаниями, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По его словам, это стандартная практика и проверять TCS Group и "Яндекс" будут "в любом случае".
"Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", — сказал он.
Как добавил Лях, о наличии таких признаков ЦБ сообщит уже после окончания расследования — "в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки".
Ранее в пятницу "Тинькофф" объявил о выходе из переговоров с "Яндексом" о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов. В IT-гиганте, в свою очередь, отметили, что решение отказаться от сделки было обоюдным.
После этого акции "Яндекса" в момент упали более чем на четыре процента, TCS Group Holding — больше чем на семь процентов.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:53
Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"
 
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TCS Group Holding PLCЯндексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Тинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
 
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