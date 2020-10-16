https://ria.ru/20201016/proverka-1580140127.html

ЦБ проверит "Тинькофф" и "Яндекс" после отмены сделки

Центробанк проверит "Тинькофф" и "Яндекс" на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между компаниями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:41

2020-10-16T15:41

2020-10-16T16:50

tcs group holding plc

яндекс

центральный банк рф (цб рф)

тинькофф. кредитные системы

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> проверит "Тинькофф" и <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a> на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между компаниями, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.По его словам, это стандартная практика и проверять TCS Group и "Яндекс" будут "в любом случае"."Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", — сказал он.Как добавил Лях, о наличии таких признаков ЦБ сообщит уже после окончания расследования — "в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки".Ранее в пятницу "<a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф</a>" объявил о выходе из переговоров с "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндексом</a>" о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов. В IT-гиганте, в свою очередь, отметили, что решение отказаться от сделки было обоюдным.После этого акции "Яндекса" в момент упали более чем на четыре процента, TCS Group Holding — больше чем на семь процентов.

https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html

Роман Ушенин Прикрыть этот Тинькофф пора. Куда не зайдешь, одна реклама про него. МММ второй какой-то, после Пенсионного Фонда.) 71

Егор Панкратов Смахивает на какой то сговор.... 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, яндекс, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, экономика