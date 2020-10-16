Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html
В Брянской области провалился под землю частный дом
Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:12
2020-10-16T11:24
брянская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580079465_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7e242c27ece7475478c6a614a190bbf0.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Частный дом провалился под землю в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах.Инцидент произошел в поселке Вышков.
https://ria.ru/20201016/zemletryasenie-1580050005.html
Нам об этом знать ЗАЧЕМ??? Это по-вашему новости? Вы себя журналистами считаете с такими новостями или вам просто сказали, что надо постоянно что-то выкладывать иначе лишитесь читателей?
78
А чем не новости. Раз люди читают, значит все нормально.
54
10
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места ушедшего под землю дома под Брянском
На месте ушедшего под землю дома под Брянском работают сотрудники МЧС.
2020-10-16T07:12
true
PT0M19S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580079465_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_b772ad3cef352b11e5d617e3ae6be60b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, происшествия

В Брянской области провалился под землю частный дом

07:12 16.10.2020 (обновлено: 11:24 16.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел в поселке Вышков.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 06:21
В Кузбассе два горняка пострадали из-за подземного толчка
 
Обсудить10
Брянская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
Лента новостейМолния