https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html
В Брянской области провалился под землю частный дом
Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:12
2020-10-16T07:12
2020-10-16T11:24
брянская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Частный дом провалился под землю в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах.Инцидент произошел в поселке Вышков.
https://ria.ru/20201016/zemletryasenie-1580050005.html
True Story
Нам об этом знать ЗАЧЕМ??? Это по-вашему новости? Вы себя журналистами считаете с такими новостями или вам просто сказали, что надо постоянно что-то выкладывать иначе лишитесь читателей?
78
игорь .
А чем не новости. Раз люди читают, значит все нормально.
54
10
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ушедшего под землю дома под Брянском
На месте ушедшего под землю дома под Брянском работают сотрудники МЧС.
2020-10-16T07:12
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PT0M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия