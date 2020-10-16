https://ria.ru/20201016/proval-1580050757.html

В Брянской области провалился под землю частный дом

Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:12

2020-10-16T07:12

2020-10-16T11:24

брянская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Частный дом провалился под землю в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах.Инцидент произошел в поселке Вышков.

https://ria.ru/20201016/zemletryasenie-1580050005.html

True Story Нам об этом знать ЗАЧЕМ??? Это по-вашему новости? Вы себя журналистами считаете с такими новостями или вам просто сказали, что надо постоянно что-то выкладывать иначе лишитесь читателей? 78

игорь . А чем не новости. Раз люди читают, значит все нормально. 54

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брянская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ушедшего под землю дома под Брянском На месте ушедшего под землю дома под Брянском работают сотрудники МЧС. 2020-10-16T07:12 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия