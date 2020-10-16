https://ria.ru/20201016/protesty-1580085864.html

В Бангкоке введенный из-за протестов режим ЧП продлится 30 дней

Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой безопасности, введенный в столице Таиланда утром в четверг из-за массовых антиправительственных протестов,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:46

2020-10-16T11:46

2020-10-16T11:46

прают чан-оча

бангкок

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<strong>БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой безопасности, введенный в столице <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> утром в четверг из-за массовых антиправительственных протестов, продлится 30 суток или меньше, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> премьер-министр Таиланда генерал <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Прают Чан-Оча</a>.Премьер выступил перед журналистами после внеочередного заседания кабинета министров, на котором был официально одобрен и оформлен объявленный в четверг приказ о введении режима ЧП."Мы вынуждены были ввести в действие режим ЧП, но я обещаю, что период его действия будет настолько коротким, насколько это возможно. Пока - всего один месяц. 30 дней. Или меньше. До того момента, когда ситуация разрешится", - заявил Чан-Оча.Он пояснил, что массовые протесты в Бангкоке, происходящие "в момент напряжения правительством и государством всех сил для решения экономических проблем, возникших из-за пандемии COVID19", представляют собой угрозу стабильности и миру в стране."Мы не хотим никому причинить страданий. Но нам ясно, что сложилась ненормальная ситуация, и все это хорошо понимают. Так что давайте вместе постараемся обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - сказал он.Премьер также сообщил журналистам, что применение законодательных инструментов режима ЧП в Бангкоке будет насколько возможно мягким."Я проинструктировал соответствующих руководителей, в том числе начальника главного управления национальной полиции, чтобы правоохранительные органы и органы безопасности использовали режим ЧП самым щадящим образом, без ненужного применения силы в тех случаях, когда это возможно", - сказал Чан-Оча.На вопрос журналистов о том, планирует ли он уходить в отставку, как того требуют протестующие, Чан-Оча сначала сказал, что не понял вопроса, а когда вопрос повторили, коротко ответил: "Не уйду", причем произнес эти слова не по-тайски, а на одном из региональных диалектов, на котором они звучат в интонации упрямства и окончательности принятого решения.Прают Чан-Оча также предупредил журналистов о необходимости ношения нарукавных повязок с надписью "СМИ" во время действия режима ЧП."Работать без повязок я вам не рекомендую", - сказал он.Премьер также напомнил об ответственности за публикацию в интернете и социальных сетях контента, противоречащего законодательству Таиланда о киберпреступности и нарушающего запрет, действующий в рамках режима ЧП, на контент, "способный спровоцировать хаос и противоправные действия"."Некоторые журналисты тоже пользуются соцсетями. Но закон – он для всех, и они тоже несут ответственность", - сказал Чан-Оча.Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Бангкока в среду и четверг, продолжая серию массовых протестов, основными требованиями которых являются отставка правительства Праюта Чан-Оча, изменение конституции страны, новые выборы и реформа монархии. Участники протестов видят в премьере Чан-Оча бывшего главу военной диктатуры, который снова оказался в кресле премьера благодаря новой конституции, написанной и принятой под властью военного правительства. Требования о реформе монархии, звучащие в эти месяцы с трибуны массовых митингов впервые со времен Второй мировой войны, вызваны уверенностью протестующих в том, что в нынешнее царствование (с октября 2016 года) монархия "вышла из конституционного русла" и приобрела больше власти, чем предполагает конституционно-монархическая система.Формальным поводом для введения властями режима ЧП из-за массовых протестов стал инцидент с автомобильным кортежем королевы Сутхиды, супруги царствующего в Таиланде короля Маха Ватчиралогнкона (РамыХ), который в среду по ошибке заехал в самую гущу массового протестного мероприятия у Дома правительства Таиланда. Действия протестующих, окруживших лимузин королевы, были расценены властями, как угрожающие из-за самого присутствия демонстрантов в непосредственной близости от автомобиля члена королевской семьи. Инцидент с кортежем, первый подобный инцидент за несколько десятилетий, привел к задержанию двух активистов протеста, поведение которых в момент инцидента было квалифицировано, как попытка нападения на члена королевской фамилии.В пятницу оппозиционеры планируют продолжить массовые протесты в Бангкоке. Сбор участников акции назначен на 17.00 (13.00 мск) на площади у перекрестка Ратчапрасонг, где в четверг протест с участием нескольких десятков тысяч человек (более ста тысяч по некоторым оценкам) проходил с 15.00 (11.00 мск) по 23.00 (19.00 мск) несмотря на уже действовавший режим ЧП, запретивший собрания более 5 человек. Протест был прекращен организаторами из опасений, что власти попытаются его разогнать, как это произошло с протестом, начавшимся в среду у Дома правительства Таиланда, что в условиях полностью забитой людьми огромной площади неминуемо вызвало бы давку и многочисленные травмы.В пятницу, однако, за три часа до предполагаемого начала протеста, полиция перекрыла полностью все подходы и подъезды к площади у перекрестка Ратчапрасонг, расставив бетонные и пластиковые барьеры и обнеся большую часть территории площади колючей проволокой. В результате большой участок делового центра Бангкока оказался недоступен ни для транспорта, ни для пешеходов.

https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

https://ria.ru/20201012/oruzhie-1579436878.html

https://ria.ru/20201013/protesty-1579517604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты в Бангкоке: самые многочисленные митинги в Таиланде за десятилетия Море людей в Бангкоке. Местные эксперты свидетельствуют, что это самые многочисленные протесты в Таиланде за десятилетия. И люди продолжают прибывать, хотя военные обещали разогнать митинг еще 2 часа назад. 2020-10-16T11:46 true PT1M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире