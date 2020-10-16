https://ria.ru/20201016/protest-1580118360.html

В Бангкоке начался второй массовый протест с момента введения режима ЧП

Несмотря на то, что власти Таиланда полностью блокировали площадь у перекрестка Ратчапрасонг в деловом центра Бангкока, где планировалось возобновление массовой РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:09

2020-10-16T14:09

2020-10-16T14:09

прают чан-оча

бангкок

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579952939_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_63e58752c37b6c0a195160261a4f4eab.jpg

<strong>БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Несмотря на то, что власти <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> полностью блокировали площадь у перекрестка Ратчапрасонг в деловом центра <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>, где планировалось возобновление массовой акции протеста, прошедшей на площади накануне, второй массовый протест с момента введения режима ЧП в столице Таиланда начался в 17.00 (13.00 мск), но не у перекрестка Ратчапрасонг, а у перекрестка Патхумван, в полутора километрах от назначенного ранее места.Около пяти часов у перекрестка, на котором расположены Бангкокский городской центр культуры и торговый центр MBK, начали собираться участники митинга, за первые 15 минут на перекрестке было уже несколько сотен человек. В 17.25 протестующие перекрыли движение транспорта на перекрестке. На место проведения протеста продолжают прибывать новые участники.Короткое объявление о смене места проведения акции появилось на страницах в соцсетях, принадлежащих организаторам протеста, движениям "Свободная молодежь" и "Народная партия", за полчаса до начала мероприятия.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, изменения конституции страны, новых выборов и реформы монархии. Участники протестов видят в премьере Чан-Оча бывшего главу военной диктатуры, который снова оказался в кресле премьера благодаря новой конституции, написанной и принятой под властью военного правительства. Требования о реформе монархии, звучащие в эти месяцы с трибуны массовых митингов впервые со времен Второй мировой войны, вызваны уверенностью протестующих в том, что в нынешнее царствование (с октября 2016 года) монархия "вышла из конституционного русла" и приобрела больше власти, чем предполагает конституционно-монархическая система.В четверг к списку требований демонстрантов добавилось требование немедленного освобождение троих лидеров протеста и более 30 активистов, арестованных после разгона полицией массового мероприятия у Дома правительства Таиланда в ночь со среды на четверг.В 4 часа утра в четверг в Бангкоке вступил в силу объявленный премьер-министром режим чрезвычайного положения, запрещающий собрания более 5 человек. Организаторы протеста ответили на это массовым митингом на площади Ратчапрасонг, который начался в четверг в середине дня и закончился около 23.00 (19.00 мск). В митинге участвовали десятки тысяч человек. По непроверенным данным, на площади в четверг могло быть до 100 тысяч демонстрантов.В пятницу организаторы протеста заявили, что выведут в этот день на улицы еще большее количество своих сторонников. Основную массу протестующих составляют студенты таиландских университетов, старшеклассники средних школ и ветераны массовых протестов 2008 - 2010 годов, организованных Объединенным фронтом за демократию против диктатуры ("краснорубашечниками").

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/tailand-mitingi-1579958139.html

бангкок

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире