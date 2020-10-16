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В Бангкоке начался второй массовый протест с момента введения режима ЧП
Несмотря на то, что власти Таиланда полностью блокировали площадь у перекрестка Ратчапрасонг в деловом центра Бангкока, где планировалось возобновление массовой РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:09
2020-10-16T14:09
прают чан-оча
бангкок
таиланд
в мире
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<strong>БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Несмотря на то, что власти <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> полностью блокировали площадь у перекрестка Ратчапрасонг в деловом центра <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>, где планировалось возобновление массовой акции протеста, прошедшей на площади накануне, второй массовый протест с момента введения режима ЧП в столице Таиланда начался в 17.00 (13.00 мск), но не у перекрестка Ратчапрасонг, а у перекрестка Патхумван, в полутора километрах от назначенного ранее места.Около пяти часов у перекрестка, на котором расположены Бангкокский городской центр культуры и торговый центр MBK, начали собираться участники митинга, за первые 15 минут на перекрестке было уже несколько сотен человек. В 17.25 протестующие перекрыли движение транспорта на перекрестке. На место проведения протеста продолжают прибывать новые участники.Короткое объявление о смене места проведения акции появилось на страницах в соцсетях, принадлежащих организаторам протеста, движениям "Свободная молодежь" и "Народная партия", за полчаса до начала мероприятия.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, изменения конституции страны, новых выборов и реформы монархии. Участники протестов видят в премьере Чан-Оча бывшего главу военной диктатуры, который снова оказался в кресле премьера благодаря новой конституции, написанной и принятой под властью военного правительства. Требования о реформе монархии, звучащие в эти месяцы с трибуны массовых митингов впервые со времен Второй мировой войны, вызваны уверенностью протестующих в том, что в нынешнее царствование (с октября 2016 года) монархия "вышла из конституционного русла" и приобрела больше власти, чем предполагает конституционно-монархическая система.В четверг к списку требований демонстрантов добавилось требование немедленного освобождение троих лидеров протеста и более 30 активистов, арестованных после разгона полицией массового мероприятия у Дома правительства Таиланда в ночь со среды на четверг.В 4 часа утра в четверг в Бангкоке вступил в силу объявленный премьер-министром режим чрезвычайного положения, запрещающий собрания более 5 человек. Организаторы протеста ответили на это массовым митингом на площади Ратчапрасонг, который начался в четверг в середине дня и закончился около 23.00 (19.00 мск). В митинге участвовали десятки тысяч человек. По непроверенным данным, на площади в четверг могло быть до 100 тысяч демонстрантов.В пятницу организаторы протеста заявили, что выведут в этот день на улицы еще большее количество своих сторонников. Основную массу протестующих составляют студенты таиландских университетов, старшеклассники средних школ и ветераны массовых протестов 2008 - 2010 годов, организованных Объединенным фронтом за демократию против диктатуры ("краснорубашечниками").
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/tailand-mitingi-1579958139.html
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прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире

В Бангкоке начался второй массовый протест с момента введения режима ЧП

14:09 16.10.2020
 
© REUTERS / Soe Zeya TunУчастники акции протеста в Бангкоке, Таиланд
Участники акции протеста в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Несмотря на то, что власти Таиланда полностью блокировали площадь у перекрестка Ратчапрасонг в деловом центра Бангкока, где планировалось возобновление массовой акции протеста, прошедшей на площади накануне, второй массовый протест с момента введения режима ЧП в столице Таиланда начался в 17.00 (13.00 мск), но не у перекрестка Ратчапрасонг, а у перекрестка Патхумван, в полутора километрах от назначенного ранее места.
Около пяти часов у перекрестка, на котором расположены Бангкокский городской центр культуры и торговый центр MBK, начали собираться участники митинга, за первые 15 минут на перекрестке было уже несколько сотен человек. В 17.25 протестующие перекрыли движение транспорта на перекрестке. На место проведения протеста продолжают прибывать новые участники.
Короткое объявление о смене места проведения акции появилось на страницах в соцсетях, принадлежащих организаторам протеста, движениям "Свободная молодежь" и "Народная партия", за полчаса до начала мероприятия.
Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, изменения конституции страны, новых выборов и реформы монархии. Участники протестов видят в премьере Чан-Оча бывшего главу военной диктатуры, который снова оказался в кресле премьера благодаря новой конституции, написанной и принятой под властью военного правительства. Требования о реформе монархии, звучащие в эти месяцы с трибуны массовых митингов впервые со времен Второй мировой войны, вызваны уверенностью протестующих в том, что в нынешнее царствование (с октября 2016 года) монархия "вышла из конституционного русла" и приобрела больше власти, чем предполагает конституционно-монархическая система.
Участники акции протеста в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:26
Беспокойный Бангкок. В Таиланде потребовали отставки премьера
В четверг к списку требований демонстрантов добавилось требование немедленного освобождение троих лидеров протеста и более 30 активистов, арестованных после разгона полицией массового мероприятия у Дома правительства Таиланда в ночь со среды на четверг.
В 4 часа утра в четверг в Бангкоке вступил в силу объявленный премьер-министром режим чрезвычайного положения, запрещающий собрания более 5 человек. Организаторы протеста ответили на это массовым митингом на площади Ратчапрасонг, который начался в четверг в середине дня и закончился около 23.00 (19.00 мск). В митинге участвовали десятки тысяч человек. По непроверенным данным, на площади в четверг могло быть до 100 тысяч демонстрантов.
В пятницу организаторы протеста заявили, что выведут в этот день на улицы еще большее количество своих сторонников. Основную массу протестующих составляют студенты таиландских университетов, старшеклассники средних школ и ветераны массовых протестов 2008 - 2010 годов, организованных Объединенным фронтом за демократию против диктатуры ("краснорубашечниками").
 
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Прают Чан-ОчаБангкокТаиландВ мире
 
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