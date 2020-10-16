https://ria.ru/20201016/prilozhenie-1580013658.html

Проверить готовность к экстренной ситуации поможет мобильное приложение

Мобильное приложение для помощи при чрезвычайных ситуациях разработали специалисты МЧС России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:00

2020-10-16T08:00

2020-10-16T11:25

хорошие новости

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Мобильное приложение для помощи при чрезвычайных ситуациях разработали специалисты МЧС России, сообщается <a href="https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4282496" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ведомства</a>.Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда имеет возможность оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.Тестовая версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В настоящее время разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".Так, в разделе "Что делать" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел "МЧС рекомендует" — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающее о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В "Первой помощи" находятся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. В "Карте рисков" — ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы "Проверь свою готовность" и "Проверь свои знания" носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.Мобильное приложение по безопасности "МЧС России", разработанное специалистами Информационно-аналитического центра ведомства, доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество