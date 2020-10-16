https://ria.ru/20201016/pribyl-1580157447.html

ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года

Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года по РСБУ составила 16,9 миллиарда рублей, активы выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 триллиона рублей, сообщает РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:35

2020-10-16T16:35

2020-10-16T16:35

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Чистая прибыль <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> за 9 месяцев 2020 года по РСБУ составила 16,9 миллиарда рублей, активы выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка."В третьем квартале этого года на фоне общего восстановления экономической активности ПСБ продолжил уверенный рост кредитования, преимущественно благодаря положительной динамике в гражданском сегменте. Рост объемов бизнеса в целом способствовал увеличению ключевых доходов банка на 15% квартал к кварталу, включая значительный прирост чистого комиссионного дохода - на 32%. В результате существенного увеличения ключевых показателей деятельности прибыль отчетного квартала составила 10,7 миллиарда рублей. На 1 октября мы достигли знакового рубежа по активам в размере 2,5 триллиона рублей, заложенного в нашей стратегии на период 2019-2023 годы", - привели в банке комментарий главного финансового директора ПСБ Евгения Смирнова.В сообщении также отмечается, что операционный доход банка за 9 месяцев текущего года вырос на 31% год к году - до 77,2 миллиарда рублей. При этом чистый процентный доход вырос на 23% до 49,8 миллиарда рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% - до 14,6 миллиарда рублей, что обеспечено в основном транзакционным и гарантийным бизнесом.Расходы по созданию резервов (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 9 месяцев 2020 года составили 17,1 миллиарда рублей против 7,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2019 года, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне снижения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19 во II квартале 2020 года. В ПСБ отмечают, что начавшийся в 3-м квартале тренд на восстановление экономики нельзя пока назвать устойчивым, так как сохраняется риск введения новых ограничительных мер и снижения деловой активности вследствие возобновления роста заболеваемости, поэтому банк остается консервативным при оценке рисков.Также в сообщении говорится, что клиентский кредитный портфель банка за 9 месяцев 2020 года (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 49% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 1,419 триллиона рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) вырос за 9 месяцев на 43% до 1,13 триллиона рублей, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) увеличился на 75% до 289 миллиарда рублей. В рамках запущенных с апреля программ поддержки клиентов банк выдал порядка 110 миллиардов рублей кредитов.<br>Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка за 9 месяцев практически не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1,9%. Покрытие неработающих кредитов составило 106%.Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 21% и по состоянию на 1 октября составили 1,835 триллиона рублей. При этом счета до востребования выросли на 27%, а их доля в средствах на счетах клиентов увеличилась с 46% до 48% за отчетный период.Средства на счетах юридических лиц на 1 октября 2020 года составили 1,301 триллиона рублей, увеличившись на 20% с начала года. Объем средств на счетах физических лиц вырос на 25% с начала 2020 года и составил 534 миллиарда рублей.Собственные средства (капитал) банка на 1 октября составили 242 миллиарда рублей, что на 63 миллаирда рублей больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет полученной прибыли за 9 месяцев 2020 года, размещенных субординированных облигаций в размере 21 миллиард рублей, выпущенных в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, а также эффект от присоединения "Связь-банка".Отмечается, что нормативы достаточности капитала выполняются с запасом (Н1.1=10,2%, Н1.2=10,2%, Н1.0=12,5%). Показатели ликвидности на 1 октября находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 105% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 146% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.

https://ria.ru/20201013/bank-1579587124.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика