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Препарат от COVID-19 "Арепливир" поступил во все регионы России
Препарат от коронавируса "Арепливир" поступил во все регионы России, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед"... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:10
2020-10-16T16:48
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Светлана Задёра.</strong> Препарат от коронавируса "Арепливир" поступил во все регионы России, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев."Мы поставили во все регионы. Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке во всю уже продается препарат", - сказал Младенцев.Также исполнительный директор компании объяснил, почему сейчас в аптеках не везде можно увидеть "Арепливир"."Первый момент, объективно, производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент, аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент, маркировка плохо работает в аптеках", - сказал Младенцев."Период между приемкой товара от нас и моментом, когда он мог быть положен на полки, составлял от двух недель в некоторых аптечных сетях, потому что плохо работает система учета маркированной продукции и выпуска в обращение. Мы получаем жалобы от многих аптечных учреждений по этому вопросу", - добавил он.Также Младенцев отметил, что до сих пор не все врачи, которые занимаются с болеющими коронавирусом пациентами, прописывают препараты фавипиравир и "Арепливир", которые являются рекомендованным к применению.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Препарат от COVID-19 "Арепливир" поступил во все регионы России

16:10 16.10.2020 (обновлено: 16:48 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Светлана Задёра. Препарат от коронавируса "Арепливир" поступил во все регионы России, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев.
"Мы поставили во все регионы. Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке во всю уже продается препарат", - сказал Младенцев.
Также исполнительный директор компании объяснил, почему сейчас в аптеках не везде можно увидеть "Арепливир".
"Первый момент, объективно, производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент, аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент, маркировка плохо работает в аптеках", - сказал Младенцев.
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"Период между приемкой товара от нас и моментом, когда он мог быть положен на полки, составлял от двух недель в некоторых аптечных сетях, потому что плохо работает система учета маркированной продукции и выпуска в обращение. Мы получаем жалобы от многих аптечных учреждений по этому вопросу", - добавил он.
Также Младенцев отметил, что до сих пор не все врачи, которые занимаются с болеющими коронавирусом пациентами, прописывают препараты фавипиравир и "Арепливир", которые являются рекомендованным к применению.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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