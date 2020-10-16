https://ria.ru/20201016/premiya-1580209887.html

"Россия сегодня" победила в премии "Хрустальная пирамида"

Медиагруппа "Россия сегодня" победила в премии "Хрустальная пирамида", сообщили в пресс-службе агентства. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:48

2020-10-16T21:48

2020-10-16T21:48

россия сегодня

российский союз промышленников и предпринимателей

новости агентства

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Медиагруппа "Россия сегодня" победила в премии "Хрустальная пирамида", сообщили в пресс-службе агентства."Медиагруппа "Россия сегодня" стала победителем премии "Хрустальная пирамида". Мы получили золотую награду в номинации "Корпоративная социальная ответственность года", - говорится в пресс-релизе.У медиагруппы, как добавили в пресс-службе, действует более 40 проектов КСО по всему миру: от помощи в усыновлении детей и проекта "Найди меня, мама" до поддержки малообеспеченных семей и просветительского проекта SputnikPro."Одним из самых заметных проектов этого года стала онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!". Портал акции представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам "скорой помощи", спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все истории, опубликованные на портале, предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми", - указано в пресс-релизе."Пожалуйста, дышите!" - онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье россиян в период пандемии COVID-19. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня".Премия "Хрустальная пирамида" учреждена оргкомитетом саммита HR-Директоров в сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> и ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.

https://sn.ria.ru/20200921/premiya-1577564804.html

https://ria.ru/20200915/pooschrenie-1577262685.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия сегодня, российский союз промышленников и предпринимателей, новости агентства, общество