https://ria.ru/20201016/pozhar-1580052284.html
В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в частном доме в селе Чистопольские Выселки в Татарстане, произошедшего в четверг вечером, сообщает главное... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:49
2020-10-16T07:49
2020-10-16T07:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Тела трех человек обнаружены на месте пожара в частном доме в селе Чистопольские Выселки в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a>, произошедшего в четверг вечером, сообщает главное управление МЧС России по региону.По информации ГУМЧС, в 21.14 пожар был локализован на площади 54 квадратных метра, в 21.25 ликвидировано открытое горение.На месте пожара найдены тела троих погибших, личности которых устанавливаются. Причины пожара выясняются.
https://ria.ru/20201016/pozhar-1580048766.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия