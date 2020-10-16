https://ria.ru/20201016/pozhar-1580052284.html

В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме

Тела трех человек обнаружены на месте пожара в частном доме в селе Чистопольские Выселки в Татарстане, произошедшего в четверг вечером, сообщает главное... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:49

2020-10-16T07:49

2020-10-16T07:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Тела трех человек обнаружены на месте пожара в частном доме в селе Чистопольские Выселки в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a>, произошедшего в четверг вечером, сообщает главное управление МЧС России по региону.По информации ГУМЧС, в 21.14 пожар был локализован на площади 54 квадратных метра, в 21.25 ликвидировано открытое горение.На месте пожара найдены тела троих погибших, личности которых устанавливаются. Причины пожара выясняются.

https://ria.ru/20201016/pozhar-1580048766.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия