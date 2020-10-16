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Посольство России в Париже не получало запросов о личности убийцы учителя
Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в Париже после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:07
2020-10-16T23:09
посольство рф во франции
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под Парижем, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Запросов по предполагаемому преступнику в посольство на данный момент не поступало", - сказали в пресс-службе. Информация о его предполагаемом российском гражданстве проверяется, отметил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник - родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным телеканала BFMTV, предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20200203/1564214460.html
https://ria.ru/20200406/1569625278.html
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франция
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посольство рф во франции, франция, париж, в мире

Посольство России в Париже не получало запросов о личности убийцы учителя

23:07 16.10.2020 (обновлено: 23:09 16.10.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в Париже после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под Парижем, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Запросов по предполагаемому преступнику в посольство на данный момент не поступало", - сказали в пресс-службе. Информация о его предполагаемом российском гражданстве проверяется, отметил собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник - родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным телеканала BFMTV, предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.
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