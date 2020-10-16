https://ria.ru/20201016/posolstvo-1580216176.html

Посольство России в Париже не получало запросов о личности убийцы учителя

Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в Париже после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T23:07

2020-10-16T23:07

2020-10-16T23:09

посольство рф во франции

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под Парижем, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Запросов по предполагаемому преступнику в посольство на данный момент не поступало", - сказали в пресс-службе. Информация о его предполагаемом российском гражданстве проверяется, отметил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник - родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным телеканала BFMTV, предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.

https://ria.ru/20200203/1564214460.html

https://ria.ru/20200406/1569625278.html

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франция

париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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