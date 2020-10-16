Посольство России в Париже не получало запросов о личности убийцы учителя
23:07 16.10.2020 (обновлено: 23:09 16.10.2020)
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ в Париже после сообщений СМИ о предполагаемом российском происхождении совершившего нападение под Парижем, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Запросов по предполагаемому преступнику в посольство на данный момент не поступало", - сказали в пресс-службе. Информация о его предполагаемом российском гражданстве проверяется, отметил собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник - родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным телеканала BFMTV, предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.