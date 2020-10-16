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Полуфинальный ИТ-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Москве
Полуфинальный онлайн-хакатон конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в Москве, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей",... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:02
2020-10-16T20:02
общероссийский народный фронт
алексей комиссаров
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Полуфинальный онлайн-хакатон конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель центрального штаба <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Комиссаров</a>."Сегодня стартует "Цифровой прорыв" в центральном IT-хабе в Москве – это очень важное событие. В столице сосредоточено мощнейшее IT-сообщество, крупнейшие технологические компании страны. И здесь мы проводим самый масштабный хакатон регионального этапа: на него зарегистрировались 3 882 разработчика, дизайнера, продакт-менеджера и других специалистов IT-сферы. В этом хакатоне одновременно будут соревноваться 164 команды с участниками из 59 регионов", — сказал Комиссаров на круглом столе, который проходит в рамках полуфинала.В течение 48 часов участники в режиме нон-стоп будут создавать цифровые продукты, в этом им будут помогать эксперты, поддерживая связь с командами дистанционно из центрального медиа-хаба. Параллельно в прямом эфире конкурса пройдет деловая программа – ток-шоу, дискуссии, мастер-классы и интервью с ведущими экспертами IT-рынка на актуальные темы. За ходом соревнования все желающие смогут наблюдать в прямом эфире.Участники хакатона будут решать актуальные кейсы от крупных госкорпораций, региональных органов власти, а также представителей малого и среднего бизнеса.По итогам хакатона победители разделят призовой фонд в 3 миллиона рублей и получат призы от партнеров конкурса. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до реализации.
https://ria.ru/20200522/1571859121.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, технологии

Полуфинальный ИТ-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Москве

20:02 16.10.2020
 
© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© "Цифровой прорыв"
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полуфинальный онлайн-хакатон конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в Москве, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
"Сегодня стартует "Цифровой прорыв" в центральном IT-хабе в Москве – это очень важное событие. В столице сосредоточено мощнейшее IT-сообщество, крупнейшие технологические компании страны. И здесь мы проводим самый масштабный хакатон регионального этапа: на него зарегистрировались 3 882 разработчика, дизайнера, продакт-менеджера и других специалистов IT-сферы. В этом хакатоне одновременно будут соревноваться 164 команды с участниками из 59 регионов", — сказал Комиссаров на круглом столе, который проходит в рамках полуфинала.
В течение 48 часов участники в режиме нон-стоп будут создавать цифровые продукты, в этом им будут помогать эксперты, поддерживая связь с командами дистанционно из центрального медиа-хаба. Параллельно в прямом эфире конкурса пройдет деловая программа – ток-шоу, дискуссии, мастер-классы и интервью с ведущими экспертами IT-рынка на актуальные темы. За ходом соревнования все желающие смогут наблюдать в прямом эфире.
Участники хакатона будут решать актуальные кейсы от крупных госкорпораций, региональных органов власти, а также представителей малого и среднего бизнеса.
Ночь карьеры - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
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Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"
По итогам хакатона победители разделят призовой фонд в 3 миллиона рублей и получат призы от партнеров конкурса. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до реализации.
 
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Общероссийский народный фронтАлексей КомиссаровТехнологии
 
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