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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и дождя с вечера субботы до вечера воскресенья, следует из данных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:38
2020-10-16T16:38
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за ветра и дождя с вечера субботы до вечера воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре, местами сильном дожде и мокром снеге действуют в Москве и области с 21 часа 17 октября до 21 часа 18 октября. В столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду, в Подмосковье - до 15-20 метров в секунду.
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москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

16:38 16.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и дождя с вечера субботы до вечера воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре, местами сильном дожде и мокром снеге действуют в Москве и области с 21 часа 17 октября до 21 часа 18 октября. В столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду, в Подмосковье - до 15-20 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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