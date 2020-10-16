https://ria.ru/20201016/pogoda-1580120649.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Заморозки и снег в выходные в Москве маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:18

2020-10-16T14:18

2020-10-16T14:46

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Заморозки и снег в выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>."Мы сегодня ночью в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль – плюс 2 градуса, поэтому то, что пойдет снег, - это маловероятно, речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе. Все дело в том, что температура на поверхности почвы пока еще высокая и даже незначительное понижение температуры до отрицательных значений в Москве маловероятно", - рассказал Синенков.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, учитывая то, что некоторые метеостанции региона расположены различной высоте, а это имеет значение для определения температуры, заморозки вполне возможны. Но в целом по Московской области предстоящей ночью ожидается от нуля до плюс 5.Синоптик отметил, что с субботы на воскресенье местами может быть дождь с мокрым снегом. Но, учитывая сильный ветер, заморозков также не предвидится."Даже если кто-то заметит на балконе 2-3 снежинки, установления снежного покрова безусловно не ожидаем, хотя температура будет близкой к отрицательной – немного выше нуля", - уточнил метеоролог.

https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество