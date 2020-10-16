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https://ria.ru/20201016/pogoda-1580120649.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Заморозки и снег в выходные в Москве маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:18
2020-10-16T14:46
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Заморозки и снег в выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>."Мы сегодня ночью в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль – плюс 2 градуса, поэтому то, что пойдет снег, - это маловероятно, речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе. Все дело в том, что температура на поверхности почвы пока еще высокая и даже незначительное понижение температуры до отрицательных значений в Москве маловероятно", - рассказал Синенков.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, учитывая то, что некоторые метеостанции региона расположены различной высоте, а это имеет значение для определения температуры, заморозки вполне возможны. Но в целом по Московской области предстоящей ночью ожидается от нуля до плюс 5.Синоптик отметил, что с субботы на воскресенье местами может быть дождь с мокрым снегом. Но, учитывая сильный ветер, заморозков также не предвидится."Даже если кто-то заметит на балконе 2-3 снежинки, установления снежного покрова безусловно не ожидаем, хотя температура будет близкой к отрицательной – немного выше нуля", - уточнил метеоролог.
https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

14:18 16.10.2020 (обновлено: 14:46 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заморозки и снег в выходные в Москве маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ночью в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль – плюс 2 градуса, поэтому то, что пойдет снег, - это маловероятно, речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе. Все дело в том, что температура на поверхности почвы пока еще высокая и даже незначительное понижение температуры до отрицательных значений в Москве маловероятно", - рассказал Синенков.
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По его словам, в Подмосковье, учитывая то, что некоторые метеостанции региона расположены различной высоте, а это имеет значение для определения температуры, заморозки вполне возможны. Но в целом по Московской области предстоящей ночью ожидается от нуля до плюс 5.
"Еще здесь имеет особенное значение то, что заморозки бывают на почве, тем более при тихой погоде, а пока, учитывая то, что атмосферное давление все-таки меняется и скорость ветра сохраняется весьма значительной, то поэтому говорить о заморозках – вероятность есть, но она очень небольшая. Рассчитывать на то, что это будут заморозки, которые приведут к каким-то коллапсам, пока преждевременно", - пояснил Синенков.
Синоптик отметил, что с субботы на воскресенье местами может быть дождь с мокрым снегом. Но, учитывая сильный ветер, заморозков также не предвидится.
"Даже если кто-то заметит на балконе 2-3 снежинки, установления снежного покрова безусловно не ожидаем, хотя температура будет близкой к отрицательной – немного выше нуля", - уточнил метеоролог.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
 
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