Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
14:18 16.10.2020 (обновлено: 14:46 16.10.2020)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заморозки и снег в выходные в Москве маловероятны, даже если будет 2-3 снежинки, то о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ночью в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль – плюс 2 градуса, поэтому то, что пойдет снег, - это маловероятно, речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе. Все дело в том, что температура на поверхности почвы пока еще высокая и даже незначительное понижение температуры до отрицательных значений в Москве маловероятно", - рассказал Синенков.
По его словам, в Подмосковье, учитывая то, что некоторые метеостанции региона расположены различной высоте, а это имеет значение для определения температуры, заморозки вполне возможны. Но в целом по Московской области предстоящей ночью ожидается от нуля до плюс 5.
"Еще здесь имеет особенное значение то, что заморозки бывают на почве, тем более при тихой погоде, а пока, учитывая то, что атмосферное давление все-таки меняется и скорость ветра сохраняется весьма значительной, то поэтому говорить о заморозках – вероятность есть, но она очень небольшая. Рассчитывать на то, что это будут заморозки, которые приведут к каким-то коллапсам, пока преждевременно", - пояснил Синенков.
Синоптик отметил, что с субботы на воскресенье местами может быть дождь с мокрым снегом. Но, учитывая сильный ветер, заморозков также не предвидится.
"Даже если кто-то заметит на балконе 2-3 снежинки, установления снежного покрова безусловно не ожидаем, хотя температура будет близкой к отрицательной – немного выше нуля", - уточнил метеоролог.