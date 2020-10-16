https://ria.ru/20201016/podderzhka-1580155847.html

Вологодские власти выделили 30 миллионов рублей на поддержку НКО

Власти Вологодской области в 2020 году выделили 30 миллионов рублей на реализацию 118 общественно полезных проектов некоммерческих организаций, что в два раза... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:31

2020-10-16T16:31

2020-10-16T16:31

вологодская область

вологодская область

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<strong>ВОЛОГДА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> в 2020 году выделили 30 миллионов рублей на реализацию 118 общественно полезных проектов некоммерческих организаций, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщил замгубернатора региона Евгений Богомазов."В 2020 году общий объем средств областного бюджета на грантовую поддержку НКО в рамках областной программы увеличен в два раза по сравнению с предыдущим годом, что является рекордом за все годы грантовой поддержки НКО в Вологодской области. Так, в этом году выделили 30 миллионов рублей", — сказал Богомазов.В первом полугодии гранты получили 58 проектов, большая часть из них приурочена к 75-летию Победы, во втором полугодии – 60 проектов по 15 направлениям деятельности, в том числе пропаганда здорового образа жизни, адаптация инвалидов, профилактика наркомании, помощь пожилым и малоимущим людям, межнациональное сотрудничество, развитие допобразования, творчества, массового спорта, краеведения, экологии. Гранты получают как начинающие стартапы, так и масштабные проекты крупных организаций регионального значения, отметил Богомазов.Замгубернатора добавил, что качество проектов НКО, получающих бюджетное финансирование, регулярно проверяется региональными экспертами. Выборочный мониторинг качества проектов показал высокий уровень общественной работы.

https://ria.ru/20200922/ferapontovo-1577614376.html

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область