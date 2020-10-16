https://ria.ru/20201016/pobeg-1580191327.html
В Калуге из психлечебницы сбежал опасный пациент
Правоохранители в Калуге ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:07
2020-10-16T19:07
2020-10-16T19:16
калуга
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по региону."УМВД России по городу Калуге устанавливает местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение... Мужчина нуждается в медицинской помощи, может проявлять агрессию", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона, мужчина находился на принудительном лечении."При обнаружении разыскиваемого необходимо соблюдать меры предосторожности. О местонахождении данного лица следует немедленно сообщить в полицию, либо проинформировать ближайший наряд полиции", - информирует УМВД.
https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, происшествия
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости.
Правоохранители в Калуге
ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по региону.
"УМВД России по городу Калуге устанавливает местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение... Мужчина нуждается в медицинской помощи, может проявлять агрессию", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона, мужчина находился на принудительном лечении.
"При обнаружении разыскиваемого необходимо соблюдать меры предосторожности. О местонахождении данного лица следует немедленно сообщить в полицию, либо проинформировать ближайший наряд полиции", - информирует УМВД.