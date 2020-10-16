Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/pobeg-1580191327.html
В Калуге из психлечебницы сбежал опасный пациент
Правоохранители в Калуге ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:07
2020-10-16T19:16
калуга
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по региону."УМВД России по городу Калуге устанавливает местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение... Мужчина нуждается в медицинской помощи, может проявлять агрессию", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона, мужчина находился на принудительном лечении."При обнаружении разыскиваемого необходимо соблюдать меры предосторожности. О местонахождении данного лица следует немедленно сообщить в полицию, либо проинформировать ближайший наряд полиции", - информирует УМВД.
https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html
калуга
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калуга, происшествия

В Калуге из психлечебницы сбежал опасный пациент

19:07 16.10.2020 (обновлено: 19:16 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Правоохранители в Калуге ищут беглеца из психлечебницы, который проходил лечение принудительно и может быть опасен для окружающих, сообщает управление МВД по региону.
"УМВД России по городу Калуге устанавливает местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение... Мужчина нуждается в медицинской помощи, может проявлять агрессию", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона, мужчина находился на принудительном лечении.
"При обнаружении разыскиваемого необходимо соблюдать меры предосторожности. О местонахождении данного лица следует немедленно сообщить в полицию, либо проинформировать ближайший наряд полиции", - информирует УМВД.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 07:47
В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора
 
Обсудить0
КалугаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
Лента новостейМолния