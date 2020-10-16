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Главе ФСИН указали на нарушения после побега заключенных в Дагестане
Генеральная прокуратура РФ указала директору Федеральной службы исполнения наказаний на нарушения после побега шестерых заключенных из колонии в Дагестане,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:59
2020-10-16T13:03
россия
генеральная прокуратура рф
махачкала
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF" target="_blank">Генеральная прокуратура РФ</a> указала директору Федеральной службы исполнения наказаний на нарушения после побега шестерых заключенных из колонии в Дагестане, говорится в сообщении надзорного ведомства.В результате проверки вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными, а также по части оперативно-розыскной деятельности: ГП считает, что не было принято надлежащих мер по выявлению и предупреждению готовящегося побега."В целях устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших заместитель генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится на сайте ГП.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/pobeg-1578259143.html
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россия
махачкала
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Кадры захвата сбежавших заключенных в Дагестане
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в Instagram.
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россия, генеральная прокуратура рф, махачкала, происшествия

Главе ФСИН указали на нарушения после побега заключенных в Дагестане

12:59 16.10.2020 (обновлено: 13:03 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочие заделывают лаз на контрольно-следовой полосе в исправительной колонии № 2 в Дагестане
Рабочие заделывают лаз на контрольно-следовой полосе в исправительной колонии № 2 в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ указала директору Федеральной службы исполнения наказаний на нарушения после побега шестерых заключенных из колонии в Дагестане, говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате проверки вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными, а также по части оперативно-розыскной деятельности: ГП считает, что не было принято надлежащих мер по выявлению и предупреждению готовящегося побега.
Спецоперация по задержанию преступников, сбежавших из колонии в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 16:26
В Генпрокуратуре привели детали дела о побеге заключенных в Дагестане
"В целях устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших заместитель генерального прокурора Российской Федерации внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится на сайте ГП.
Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
 
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РоссияГенеральная прокуратура РФМахачкалаПроисшествия
 
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