https://ria.ru/20201016/peregovory-1580129598.html

Путин оценил перспективы переговоров с США по контролю над вооружениями

Президент РФ Владимир Путин считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий хотя бы на год... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:58

2020-10-16T14:58

2020-10-16T14:58

договор снв-3

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий хотя бы на год позволило бы в течение года провести с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> содержательные переговоры по всем параметрам контроля над вооружениями.Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое проходило в пятницу в формате видеоконференции, предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год."(Продлить – ред) с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201016/snv-1580127910.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, владимир путин, сша, в мире