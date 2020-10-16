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Путин оценил перспективы переговоров с США по контролю над вооружениями
Президент РФ Владимир Путин считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий хотя бы на год... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:58
2020-10-16T14:58
договор снв-3
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий хотя бы на год позволило бы в течение года провести с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> содержательные переговоры по всем параметрам контроля над вооружениями.Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое проходило в пятницу в формате видеоконференции, предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год."(Продлить – ред) с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201016/snv-1580127910.html
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договор снв-3, владимир путин, сша, в мире

Путин оценил перспективы переговоров с США по контролю над вооружениями

14:58 16.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий хотя бы на год позволило бы в течение года провести с США содержательные переговоры по всем параметрам контроля над вооружениями.
Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое проходило в пятницу в формате видеоконференции, предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год.
"(Продлить – ред) с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин.
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Договор СНВ-3Владимир ПутинСШАВ мире
 
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