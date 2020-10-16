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Правительство прорабатывает индексацию пенсий работающим пенсионерам
Сумма, в которую обойдется бюджету индексация пенсий работающим пенсионерам, пока не определена и будет зависеть от варианта решения вопроса, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:34
2020-10-16T14:37
россия
общество
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 16 окт - РИА Новости.</strong> Сумма, в которую обойдется бюджету индексация пенсий работающим пенсионерам, пока не определена и будет зависеть от варианта решения вопроса, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>.Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам."У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов", - сказал Котяков.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1578000768.html
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россия
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россия, общество

Правительство прорабатывает индексацию пенсий работающим пенсионерам

14:34 16.10.2020 (обновлено: 14:37 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛИНИНГРАД, 16 окт - РИА Новости. Сумма, в которую обойдется бюджету индексация пенсий работающим пенсионерам, пока не определена и будет зависеть от варианта решения вопроса, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
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В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года
"У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов", - сказал Котяков.
 
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