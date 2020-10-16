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https://ria.ru/20201016/pashaev-1580218324.html
Эльман Пашаев находится в больнице
Лишенный статуса адвоката юрист Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова в ходе рассмотрения резонансного дела в отношении артиста, находится в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:43
2020-10-16T23:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Лишенный статуса адвоката юрист <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представлявший интересы <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в ходе рассмотрения резонансного дела в отношении артиста, находится в больнице, сообщил РИА Новости сам Пашаев."Действительно, я нахожусь в больнице, была плановая операция на перегородке носа. Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла, прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь. Через неделю уже должен быть в строю", - рассказал собеседник агентства.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой. Ефремов уволил его, а вскоре Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката.Известно, что Ефремов нанял новых защитников, они будут представлять его интересы при рассмотрении жалоб на приговор. В своей личной жалобе артист указал, что "его позиция (при рассмотрении дела по существу) была обусловлена давлением адвоката Пашаева".
https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html
Думаю что брать интервью у этого человека вне его практики, равносильно уважать и навязывать его методы работы. Это мало вяжется с принципами объективности журналистики так как задевает чувство порядочности россиян над которыми этот пациент публично надругался
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Эльман Пашаев находится в больнице

23:43 16.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лишенный статуса адвоката юрист Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова в ходе рассмотрения резонансного дела в отношении артиста, находится в больнице, сообщил РИА Новости сам Пашаев.
"Действительно, я нахожусь в больнице, была плановая операция на перегородке носа. Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла, прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь. Через неделю уже должен быть в строю", - рассказал собеседник агентства.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой. Ефремов уволил его, а вскоре Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката.
Известно, что Ефремов нанял новых защитников, они будут представлять его интересы при рассмотрении жалоб на приговор. В своей личной жалобе артист указал, что "его позиция (при рассмотрении дела по существу) была обусловлена давлением адвоката Пашаева".
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 14:04
Ефремов попросил суд не рассматривать жалобу Пашаева на приговор
 
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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