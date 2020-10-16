https://ria.ru/20201016/pashaev-1580218324.html
Эльман Пашаев находится в больнице
Лишенный статуса адвоката юрист Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова в ходе рассмотрения резонансного дела в отношении артиста, находится в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:43
2020-10-16T23:43
2020-10-16T23:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Лишенный статуса адвоката юрист <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представлявший интересы <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в ходе рассмотрения резонансного дела в отношении артиста, находится в больнице, сообщил РИА Новости сам Пашаев."Действительно, я нахожусь в больнице, была плановая операция на перегородке носа. Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла, прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь. Через неделю уже должен быть в строю", - рассказал собеседник агентства.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой. Ефремов уволил его, а вскоре Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката.Известно, что Ефремов нанял новых защитников, они будут представлять его интересы при рассмотрении жалоб на приговор. В своей личной жалобе артист указал, что "его позиция (при рассмотрении дела по существу) была обусловлена давлением адвоката Пашаева".
https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html
Ярослав Погодин
Думаю что брать интервью у этого человека вне его практики, равносильно уважать и навязывать его методы работы. Это мало вяжется с принципами объективности журналистики так как задевает чувство порядочности россиян над которыми этот пациент публично надругался
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия