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Шоубиз
https://ria.ru/20201016/parodiya-1580194061.html
Галкин спародировал Зеленского
Телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, пошутив на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:27
2020-10-16T19:47
шоубиз
максим галкин
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> спародировал президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, пошутив на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящих местных выборов. На опубликованном в Instagram видео комик задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. Так, Галкин в образе главы государства интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 нардепов, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона. Шоумен также спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.Мнения подписчиков Галкина о ролике разошлись."Максим, вы гениальны. Это суперпародия!" — написала annabaranik."Всегда жду с нетерпением ваши ролики про политиков! Да у вас все смешно! Так держать!" — прокомментировала видео nataliya_stroeva_photo."Что за бред! Наш президент не такой!" — не согласилась с ними annaratushnaa.Многие пользователи отметили, что Галкин хорошо говорит на украинском языке.Очередные местные выборы, которые Верховная рада назначила на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киеву</a> территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители этих регионов могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. По словам полпреда России в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank">Бориса Грызлова</a>, постановление украинского парламента противоречит Минским соглашениям.
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
Вот только Галкин способен на пародию, а Зеленский на президентство.
60
Да Зеленский сейчас пародирует президенство. Уже 1,5 года. Украм еще смешно?
57
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
максим галкин, владимир зеленский, украина, в мире

Галкин спародировал Зеленского

19:27 16.10.2020 (обновлено: 19:47 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, пошутив на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящих местных выборов.
На опубликованном в Instagram видео комик задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. Так, Галкин в образе главы государства интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 нардепов, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона. Шоумен также спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.
Мнения подписчиков Галкина о ролике разошлись.
"Максим, вы гениальны. Это суперпародия!" — написала annabaranik.
"Всегда жду с нетерпением ваши ролики про политиков! Да у вас все смешно! Так держать!" — прокомментировала видео nataliya_stroeva_photo.
"Что за бред! Наш президент не такой!" — не согласилась с ними annaratushnaa.
Многие пользователи отметили, что Галкин хорошо говорит на украинском языке.
Очередные местные выборы, которые Верховная рада назначила на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители этих регионов могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. По словам полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, постановление украинского парламента противоречит Минским соглашениям.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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ШоубизМаксим ГалкинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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