https://ria.ru/20201016/parlament-1580055079.html

Жапаров: выборы в парламент Киргизии должны пройти не позже 10 января

Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил в пятницу премьер-министр республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:33

2020-10-16T08:33

2020-10-16T09:48

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Парламентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> должны пройти не позже 10 января, заявил в пятницу премьер-министр республики Садыр Жапаров."Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января", - заявил он.Ранее в ЦИК республики заявили, что выборы в парламент могут пройти 20 декабря.По словам Жапарова, он выступает за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/bishkek-1580052703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире