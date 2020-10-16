Жапаров: выборы в парламент Киргизии должны пройти не позже 10 января
08:33 16.10.2020 (обновлено: 09:48 16.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил в пятницу премьер-министр республики Садыр Жапаров.
"Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января", - заявил он.
Ранее в ЦИК республики заявили, что выборы в парламент могут пройти 20 декабря.
По словам Жапарова, он выступает за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
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В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.