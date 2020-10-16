https://ria.ru/20201016/otkaz-1580189378.html

Топ-менеджер "Яндекса" объяснил отказ от сделки с "Тинькофф"

"Яндекс" в ходе переговоров о покупке группы компаний "Тинькофф" шел навстречу Олегу Тинькову, однако требования основателя TCS Group постоянно росли, а затем... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:54

2020-10-16T18:54

2020-10-16T18:54

tcs group holding plc

яндекс

олег тиньков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577671472_0:106:2286:1392_1400x0_80_0_0_dc93b40870ebc759a882345eae3362d0.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> "Яндекс" в ходе переговоров о покупке группы компаний "Тинькофф" шел навстречу <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олегу Тинькову</a>, однако требования основателя <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a> постоянно росли, а затем он решил выйти из сделки, говорится в письме управляющего директора IT-гиганта Тиграна Худавердяна."Мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером "Яндекса")", — отмечается в обращении Худавердяна, копия которого которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам топ-менеджера, на каждом этапе переговоров со стороны Тинькова постоянно возникали новые требования"."Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились", — пояснил он.Как заявил Худавердян, "Яндекс" был готов строить с "Тинькофф" партнерские отношения и предоставить команде группы свободу в развитии бизнеса и "все возможности экосистемы интернет-компании".Он рассказал, что в июле Тиньков сам предложил сооснователю "Яндекса" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Аркадию Воложу</a> рассмотреть покупку группы. В интернет-компании это расценили как интересную возможность.Он добавил, что в будущем компания планирует развивать финтех с помощью всех доступных ресурсов и новых партнерств.Ранее в пятницу группа "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов. В IT-гиганте, в свою очередь, отметили, что решение отказаться от сделки было обоюдным.TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html

https://ria.ru/20201016/sdelka-1580099263.html

Сергей Сергеевич Тнькофф по сути американская компания, какие могут быть с ней сделки? Как и по шаблону - они м вышли из соглашения (договора) - как всегда это и делают. Зачем заключать с недоговороспособными шарагами режима сделки? 52

Геннадий Solo Надо срочно выводить все деньги из этого тинькова, закроют как МММ 51

15

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, экономика