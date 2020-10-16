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https://ria.ru/20201016/opros-1580067141.html
Зеленский назвал последние три вопроса для всеукраинского опроса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал еще три вопроса, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:25
2020-10-16T10:25
россия
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал еще три вопроса, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны. Позже СМИ со ссылкой на советника офиса президента Михаила Подоляка назвали все пять вопросов, они совпадают с вопросами, которые уже озвучил Зеленский."Вопрос номер три – нужно ли сократить Верховную раду Украины до 300 народных депутатов? Четвертый вопрос – поддерживаешь ли ты легализацию на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли тяжелобольных? И вопрос номер пять – в 94 году был подписан Будапештский меморандум, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территорий, сегодня на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты выполняют взятые на себя обязанности, или никто", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в <a href="https://t.me/s/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Кроме того, Зеленский попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера он назвал легализацию оружия или двойное гражданство.Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20201015/eksperiment-1579824178.html
https://ria.ru/20201014/zelenskiy-1579699909.html
https://ria.ru/20201016/opros-1580046899.html
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россия, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал последние три вопроса для всеукраинского опроса

10:25 16.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал еще три вопроса, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Позже СМИ со ссылкой на советника офиса президента Михаила Подоляка назвали все пять вопросов, они совпадают с вопросами, которые уже озвучил Зеленский.
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"Вопрос номер три – нужно ли сократить Верховную раду Украины до 300 народных депутатов? Четвертый вопрос – поддерживаешь ли ты легализацию на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли тяжелобольных? И вопрос номер пять – в 94 году был подписан Будапештский меморандум, США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территорий, сегодня на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты выполняют взятые на себя обязанности, или никто", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в Telegram.
Кроме того, Зеленский попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера он назвал легализацию оружия или двойное гражданство.
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Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 03:14
Украинский политолог раскритиковал "пять важных вопросов" Зеленского
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
 
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РоссияДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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