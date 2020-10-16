Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа

"Ахмед Исраилов и Темирхан Беширханов - имена, которые навсегда останутся в истории чеченского народа. Это бойцы ОМОНа (на транспорте) УФСВНГ РФ по ЧР, которые погибли в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в Октябрьском районе Грозного. Они пали смертью героев, защищая нашу республику и население от бандитов!", - написал глава республики на своей странице "Вконтакте".