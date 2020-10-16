https://ria.ru/20201016/omon-1580045625.html
Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам бойцов ОМОНа, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T01:57
2020-10-16T01:57
2020-10-16T01:57
омон россии
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава Чеченской республики <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родственникам бойцов <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>.Кадыров добавил, что в четверг он посетил траурное собрание по поводу гибели бойцов в столичном посёлке Войково и станице Новощедринская <a href="http://ria.ru/location_SHelkovskojj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шелковского района</a>, где выразил соболезнования их родным и близким.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579467134.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омон россии, рамзан кадыров, грозный, происшествия