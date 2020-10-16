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Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам бойцов ОМОНа, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T01:57
2020-10-16T01:57
омон россии
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава Чеченской республики <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родственникам бойцов <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>.Кадыров добавил, что в четверг он посетил траурное собрание по поводу гибели бойцов в столичном посёлке Войково и станице Новощедринская <a href="http://ria.ru/location_SHelkovskojj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шелковского района</a>, где выразил соболезнования их родным и близким.
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омон россии, рамзан кадыров, грозный, происшествия

Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа

01:57 16.10.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам бойцов ОМОНа, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в Грозном.
"Ахмед Исраилов и Темирхан Беширханов - имена, которые навсегда останутся в истории чеченского народа. Это бойцы ОМОНа (на транспорте) УФСВНГ РФ по ЧР, которые погибли в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в Октябрьском районе Грозного. Они пали смертью героев, защищая нашу республику и население от бандитов!", - написал глава республики на своей странице "Вконтакте".
Кадыров добавил, что в четверг он посетил траурное собрание по поводу гибели бойцов в столичном посёлке Войково и станице Новощедринская Шелковского района, где выразил соболезнования их родным и близким.
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ОМОН РоссииРамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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