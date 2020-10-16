https://ria.ru/20201016/ofis-1580207930.html

Попова заявила, что чаще всего COVID-19 болеют офисные работники

Больше всего заболевших COVID-19 выявили среди офисных работников, об этом рассказала в интервью Первому каналу глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:28

2020-10-16T21:28

2020-10-17T00:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Больше всего заболевших COVID-19 выявили среди офисных работников, об этом рассказала в интервью <u><a href="https://www.1tv.ru/">Первому каналу</a></u> глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a></u>."Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, работающие в офисе", — сказала она.При этом Попова подчеркнула, что любые вредные привычки, включая курение, ослабляют иммунитет и делают человека менее защищенным от вируса.Главный санитарный врач добавила, что пока врачи не могут спрогнозировать тяжесть развития COVID-19 у человека — "даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров". По ее словам, медики все еще "не полностью осознают" коварство вируса.Она добавила, что рисковать своим здоровьем "сегодня недопустимо" и призвала россиян соблюдать меры по борьбе с COVID-19. Как указала Попова, масочный режим, социальная дистанция, содержание в чистоте рук и поверхностей — "это меры, которые известны давно".За прошлые сутки в России выявили 15 150 случаев COVID-19 — показатель впервые превысил 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента. Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> (5049, днем ранее было 3942), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> (647) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> (448). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank">Чукотке</a> (по четыре).Врачам не удалось спасти 232 человека, выписались 8485.Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 1 369 313 человек, 23 723 умерли, 1 056 582 поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580137844.html

Макс Св А в Москве других специальностей нет, а в регионах болеют просто орви - цехами на заводах. У моего брата жена переболела - диагноз - двухсторонняя пневмония, тесты отрицательные, но при выписке антитела к ковидле есть. Ни карантина, ничего... Теперь всей семьей кашляют, а официально не ковидные и на работу/в школу ходят 15

Макс Св Минусаторы, я серьезно. На участке в 120кв.м. одного завода остался один рабочий, остальные свалились. Хоть обминусуйте, но это так! 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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