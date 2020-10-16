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https://ria.ru/20201016/netflix-1579935966.html
После трейлера зрители назвали "Деревенскую элегию" достойной "Оскара"
На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма "Деревенская элегия". Критики и зрители уже считают картину достойной "Оскара", сообщает Independent. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T06:10
2020-10-16T06:10
культура
гленн клоуз
кино и сериалы
новости культуры
netflix
эми адамс
аарон соркин
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KW_3aaoSOYg" target="_blank">появился</a> трейлер фильма "Деревенская элегия". Критики и зрители уже считают картину достойной "Оскара", <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/hillbilly-elegy-trailer-amy-adams-glenn-close-oscars-best-actress-netflix-release-date-b1039682.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.В основе ленты автобиографическая книга Джея Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса", которая стала бестселлером в США в 2016 году. Режиссер — Рон Ховард ("Игры разума", "Гонка"). Бывший морской пехотинец (Гэбриэл Бассо) учится на юридическом факультете Йельского университета и скоро должен получить работу мечты, но вынужден вернуться домой из-за проблем с матерью (Эми Адамс). Он пытается помочь ей справиться с зависимостью, вспоминая мудрую бабушку (Гленн Клоуз), которая его воспитала. Пользователи Сети в комментариях к трейлеру сразу стали предлагать дать обеим актрисам (у них на двоих 13 номинаций) золотые статуэтки за роли в этом фильме: "Дайте уже им премии", — написал John Sidney, "Эми Адамс и Гленн Клоуз заслуживают "Оскара", — добавил 03 AI. Премьера ленты на Netflix запланирована на 24 ноября. В американских кинотеатрах она также выйдет в ограниченный прокат.Другие претенденты стримингового сервиса на главную кинонаграду — "Манк" Дэвида Финчера и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578777648.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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гленн клоуз, кино и сериалы, новости культуры, netflix, эми адамс, аарон соркин

После трейлера зрители назвали "Деревенскую элегию" достойной "Оскара"

06:10 16.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма "Деревенская элегия". Критики и зрители уже считают картину достойной "Оскара", сообщает Independent.
В основе ленты автобиографическая книга Джея Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса", которая стала бестселлером в США в 2016 году. Режиссер — Рон Ховард ("Игры разума", "Гонка").
Бывший морской пехотинец (Гэбриэл Бассо) учится на юридическом факультете Йельского университета и скоро должен получить работу мечты, но вынужден вернуться домой из-за проблем с матерью (Эми Адамс). Он пытается помочь ей справиться с зависимостью, вспоминая мудрую бабушку (Гленн Клоуз), которая его воспитала.
Пользователи Сети в комментариях к трейлеру сразу стали предлагать дать обеим актрисам (у них на двоих 13 номинаций) золотые статуэтки за роли в этом фильме: "Дайте уже им премии", — написал John Sidney, "Эми Адамс и Гленн Клоуз заслуживают "Оскара", — добавил 03 AI.
Премьера ленты на Netflix запланирована на 24 ноября. В американских кинотеатрах она также выйдет в ограниченный прокат.
Другие претенденты стримингового сервиса на главную кинонаграду — "Манк" Дэвида Финчера и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.
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КультураГленн КлоузКино и сериалыНовости культурыNetflixЭми АдамсАарон Соркин
 
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