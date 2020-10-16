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https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html
Ученый рассказал о регламенте исследований на эмбрионах
Научные исследования на эмбрионах разрешены до 14 суток, рекомендовано работать на млекопитающих и приматах, а вот исследования с человеческими материалами... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:52
2020-10-16T17:56
риа наука
открытия - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Научные исследования на эмбрионах разрешены до 14 суток, рекомендовано работать на млекопитающих и приматах, а вот исследования с человеческими материалами разрешены только в крайних случаях, заявил директор Института биологии развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Васильев."Хочу сразу отметить, что сегодня разрешены манипуляции с клетками человека половыми и зародыша до 14 суток развития или до появления первичной полоски", - сказал Васильев на конференции в МИА "Россия сегодня".Отвечая на уточняющий вопрос о том, что исследования на эмбрионах разрешены до определенного срока, Васильев отметил, что запрещать научные исследования – большой риск, в каждом научном результате есть плюсы и минусы. От цивилизованности общества зависит, как мы к этому относимся и какую сторону выбираем. Это относится и к синтетической эмбриологии, которая может содержать как риски, так и плюсы.Плюсом в любом случае является новое знание, считает ученый, без экспериментальных работ его не получить. Поэтому научные исследования разрешены с определенной регламентацией, также есть рекомендации работать на млекопитающих, приматах, только в крайних случаях используя материалы человека.
https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html
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открытия - риа наука, российская академия наук

Ученый рассказал о регламенте исследований на эмбрионах

15:52 16.10.2020 (обновлено: 17:56 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор ФГБУН "Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук" Андрей Васильев во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Директор ФГБУН Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук Андрей Васильев во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Научные исследования на эмбрионах разрешены до 14 суток, рекомендовано работать на млекопитающих и приматах, а вот исследования с человеческими материалами разрешены только в крайних случаях, заявил директор Института биологии развития РАН Андрей Васильев.
"Хочу сразу отметить, что сегодня разрешены манипуляции с клетками человека половыми и зародыша до 14 суток развития или до появления первичной полоски", - сказал Васильев на конференции в МИА "Россия сегодня".
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Отвечая на уточняющий вопрос о том, что исследования на эмбрионах разрешены до определенного срока, Васильев отметил, что запрещать научные исследования – большой риск, в каждом научном результате есть плюсы и минусы. От цивилизованности общества зависит, как мы к этому относимся и какую сторону выбираем. Это относится и к синтетической эмбриологии, которая может содержать как риски, так и плюсы.
Плюсом в любом случае является новое знание, считает ученый, без экспериментальных работ его не получить. Поэтому научные исследования разрешены с определенной регламентацией, также есть рекомендации работать на млекопитающих, приматах, только в крайних случаях используя материалы человека.
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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