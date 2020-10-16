https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html

Ученый рассказал о регламенте исследований на эмбрионах

Научные исследования на эмбрионах разрешены до 14 суток, рекомендовано работать на млекопитающих и приматах, а вот исследования с человеческими материалами... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:52

2020-10-16T15:52

2020-10-16T17:56

риа наука

открытия - риа наука

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Научные исследования на эмбрионах разрешены до 14 суток, рекомендовано работать на млекопитающих и приматах, а вот исследования с человеческими материалами разрешены только в крайних случаях, заявил директор Института биологии развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Васильев."Хочу сразу отметить, что сегодня разрешены манипуляции с клетками человека половыми и зародыша до 14 суток развития или до появления первичной полоски", - сказал Васильев на конференции в МИА "Россия сегодня".Отвечая на уточняющий вопрос о том, что исследования на эмбрионах разрешены до определенного срока, Васильев отметил, что запрещать научные исследования – большой риск, в каждом научном результате есть плюсы и минусы. От цивилизованности общества зависит, как мы к этому относимся и какую сторону выбираем. Это относится и к синтетической эмбриологии, которая может содержать как риски, так и плюсы.Плюсом в любом случае является новое знание, считает ученый, без экспериментальных работ его не получить. Поэтому научные исследования разрешены с определенной регламентацией, также есть рекомендации работать на млекопитающих, приматах, только в крайних случаях используя материалы человека.

https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html

https://ria.ru/20201016/genom-1580121122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук