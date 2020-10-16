https://ria.ru/20201016/naselenie-1580045325.html

"Известия": правительство ухудшило прогноз по убыли населения в России

Правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на новую версию единого плана по... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T01:34

2020-10-16T01:34

2020-10-16T10:56

агаси тавадян

россия

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Об этом сообщают <a href="http://iz.ru" target="_blank">"Известия"</a> со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Подлинность документа подтвердил в интервью <a href="http://rbc.ru" target="_blank">РБК</a> источник в финансово-экономическом блоке кабинета министров.Согласно прогнозу, на фоне пандемии коронавируса <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">россиян</a> по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года. К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года. На ухудшение статистики повлияет как естественная убыль населения (превышение числа смертей над рождениями), так и замедление миграционного притока.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank">Росстата</a>, за январь — август 2020 года естественная убыль населения в стране достигла 346,9 тысячи человек. Смертность на фоне пандемии коронавируса за этот период увеличилась почти на шесть процентов в годовом выражении.В 2017-2019 годах в стране, как отмечал Росстат, сложилась сложная демографическая ситуация, вызванная естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. В 2019 году численность родившихся в России была на 12 процентов ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3 процента. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6 процента, отток жителей уменьшился на 2,3 процента.Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.Низкий вариант, в свою очередь, предусматривает снижение численности за 16 лет до 134,277 миллиона человек, а средний — до 142,993 миллиона.Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a> рассказал РИА Новости, что в целом пандемия COVID-19 не вызовет демографического кризиса в стране. По его словам, пик смертности как в России, так и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> уже миновал.

https://ria.ru/20200420/1570275263.html

https://ria.ru/20200717/1574475299.html

Алексей Чему же ты радуешься чупатый? Именно поэтому весь мир борется с ковидом. Кол-во смертей во всех странах на фоне пандемии зашкаливает. 673

Иннокентий Добровольский А зачем тут кастрюли с Украины и либероиды? Своих интернетресурсов не хватает им? Ха-ха. 523

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, россия, правительство рф, общество