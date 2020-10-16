https://ria.ru/20201016/myasnikov-1580132065.html

Мясников резко ответил на прогноз американцев о пике COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:07

2020-10-16T15:07

2020-10-16T15:39

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу года.Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз, согласно которому при самом пессимистичном сценарии 31 декабря в России ежедневно будет фиксироваться до миллиона случаев заражения коронавирусом. Такое развитие событий станет возможным, если в стране будут отменены все меры по борьбе с эпидемией, а люди полностью откажутся от защитных средств. Врач назвал публикацию инструментом информационного терроризма и "ненаучной фантастикой", которая призвана посеять панические настроения в обществе. "За распространение паники в былые времена отвечали головой... А сейчас публикуют, и все окей!" — возмутился Мясников.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 38,6 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано 1,37 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, около 23,7 тысячи скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 15 150 человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html

Афро Россиянин Никто и не слышал о таких прогнозах, пока Великий Врач их не раскритиковал 71

Егор Панкратов Провокаторы американцы. 15

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, общество