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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/myasnikov-1580132065.html
Мясников резко ответил на прогноз американцев о пике COVID-19 в России
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:07
2020-10-16T15:39
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу года.Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз, согласно которому при самом пессимистичном сценарии 31 декабря в России ежедневно будет фиксироваться до миллиона случаев заражения коронавирусом. Такое развитие событий станет возможным, если в стране будут отменены все меры по борьбе с эпидемией, а люди полностью откажутся от защитных средств. Врач назвал публикацию инструментом информационного терроризма и "ненаучной фантастикой", которая призвана посеять панические настроения в обществе. "За распространение паники в былые времена отвечали головой... А сейчас публикуют, и все окей!" — возмутился Мясников.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 38,6 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано 1,37 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, около 23,7 тысячи скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 15 150 человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html
Никто и не слышал о таких прогнозах, пока Великий Врач их не раскритиковал
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Провокаторы американцы.
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россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, общество

Мясников резко ответил на прогноз американцев о пике COVID-19 в России

15:07 16.10.2020 (обновлено: 15:39 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу года.
Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз, согласно которому при самом пессимистичном сценарии 31 декабря в России ежедневно будет фиксироваться до миллиона случаев заражения коронавирусом. Такое развитие событий станет возможным, если в стране будут отменены все меры по борьбе с эпидемией, а люди полностью откажутся от защитных средств.
"Миллион заболевших в сутки под Новый год?! Вы чего несете? Вот считайте про свою Америку, чего вы нас кошмарите?!" — написал Мясников в телеграме.
Врач назвал публикацию инструментом информационного терроризма и "ненаучной фантастикой", которая призвана посеять панические настроения в обществе.
"За распространение паники в былые времена отвечали головой... А сейчас публикуют, и все окей!" — возмутился Мясников.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 38,6 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано 1,37 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, около 23,7 тысячи скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 15 150 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСШАОбщество
 
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