https://ria.ru/20201016/mtsd-1580087451.html

Московские центральные диаметры: развитие в безопасном режиме

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться и совершенствоваться: по планам столичного правительства, до конца года должны быть... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:07

2020-10-16T18:07

2020-10-16T18:49

иволга (поезд)

московские центральные диаметры (мцд)

москва

трансмашхолдинг

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться и совершенствоваться: по планам столичного правительства, до конца года должны быть реконструированы три станции на первых двух маршрутах МЦД и открыты две станции для будущих линий.Так, по словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, к 2021 году реконструируют станции Долгопрудная и Баковка на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и станцию Подольск на МЦД-2 "Курско-Рижский".В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о предстоящем до конца года открытии новых станций - Ховрино-2, которая войдет в будущий МЦД-3, и станции Крекшино (будущий МЦД-4).Он добавил, что новые станции появляются в районах массовой жилищной застройки, а также около транспортных узлов. Их создание позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города, связав с другими видами транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в скором времени на МЦД-1 и МЦД-2 откроются еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год для пассажиров уже сделали доступными 13 обновленных станций.МЦД – 100 миллионов!Между тем, новое наземное метро пользуется всё большей популярностью, и недавно показатель перевозки пассажиров перешагнул знаковый рубеж – 100 миллионов человек. Об этом в середине сентября сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", подчеркнув, что такой результат был достигнут даже на фоне ограничений, связанных с пандемией.По словам Собянина, в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. К примеру, обновлены все поезда МЦД-2, а до конца года планируется полностью обновить составы на МЦД-1. Кроме того, на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов. А самыми популярными станциями, по словам мэра, стали Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал и Савеловская. Мэр также отметил активную совместную работу города, области и РЖД над тремя следующими диаметрами - МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5.Безопасность – в приоритетеВ связи со сложной эпидемиологической обстановкой сейчас услугами МЦД пользуются не так много пассажиров, как предполагалось. Так, от поездок рекомендовано отказаться пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.Тем же, кто отложить поездку не может, необходимо соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. По-прежнему обязательным остается ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях и у кассиров-контролеров во время поездки.В целом, меры санитарной безопасности, принимаемые совместно производителями вагонов и перевозчиками, остаются очень строгими и постоянно совершенствуются. Так, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) продолжает проводить тщательную и регулярную дезинфекцию поездов и пассажирской инфраструктуры. Каждые два часа специальным раствором обрабатывают автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, стойки SOS, скамейки на станциях. Не менее трех раз в день проходит дезинфекция электропоездов. Дополнительно составы обрабатывают холодным туманом, который убивает почти 100% микробов. Воздух без микробов и вирусовВ курсирующих по МЦД поездах "Иволга" работает система обеззараживания воздуха. Как пояснил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов, "Иволги" оснащены встроенной системой обеззараживания воздуха. Они устанавливаются еще при сборке на Тверском вагоностроительном заводе (входит в "Трансмашхолдинг") и интегрируются во всю пассажирскую линейку поездов компании."Чтобы обезопасить здоровье людей, мы предусмотрели в системе микроклимата поезда установку обеззараживания воздуха. Эффективность работы системы определили многочисленные испытания, проведенные профильным институтом Роспотребнадзора - ВНИИ железнодорожной гигиены. Системы обеззараживания воздуха в "Иволгах" интегрированы в системы микроклимата. Внутри устройства установлены амальгамные бактерицидные ультрафиолетовые лампы высокой мощности. Точно такие же используются в медицинских учреждениях. В каждом вагоне поезда работают по две таких установки, каждая обеззараживает до 2500 кубометров воздуха в час. Еще одна дезинфекционная установка работает в кабине машиниста. Приборы постоянно проводят автоматическую самодиагностику", - сказал Лошманов.Иволга – самые современные стандартыСегодня на Московских центральных диаметрах курсируют электропоезда "Иволга", состоящие из 11 вагонов. Внутреннее пространство "Иволги" отвечает требованиям городского поезда. Он реализован как единый бестамбурный состав, что позволяет пассажирам, войдя в любой вагон, без труда перейти в более свободный. В зоне межвагонного перехода есть поручни и дополнительное освещение. При этом в поезде в целом довольно много поручней на разных уровнях, чтобы пассажиры, которые едут стоя, могли чувствовать себя комфортно. Дверные проемы в "Иволге" широкие – 1400 миллиметров – и оснащены дополнительным освещением. В поезде установлены точки доступа Wi-Fi, в каждом кресле есть USB-разъемы для зарядки электронных устройств. Здесь можно без труда провезти велосипед, крепления для него имеются в головных вагонах. Также в первом и последнем вагонах есть специальные подъемники и места для закрепления инвалидной коляски. Туалетные комнаты приспособлены под нужды маломобильных пассажиров. А для слабовидящих информационные таблички дублируются шрифтом Брайля."Иволга" подстраивается и под биоритмы человека: утром вагон освещает холодный и бодрящий свет, вечером – теплый и успокаивающий. В интерьере использованы позаимствованные у природы элементы: изгибы линий, цвета и материалы.Во всех вагонах работает климат-контроль и система обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетовых ламп. В туалетных модулях установлены сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла, а также электросушилки для рук. Все это позволяет минимизировать риски заражения вирусами.Также поезд оснащен комплексной системой видеонаблюдения и системой контроля бдительности машиниста, что повышает безопасность поездок.По мнению директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, все поезда "Иволга", которые сегодня курсируют на МЦД, отвечают самым современным требованиям."Эти поезда проектировались для массовых перевозок и пиковых нагрузок, и пассажиры оценивают их как комфортные и удобные. Пожалуй, из того, что нам могут сегодня предложить производители, более современных поездов пока нет. И очень важно, что в "Иволге" учтены факторы, связанные с распространением коронавируса. Действующая в вагонах система обеззараживания воздуха высоко оценивается как пассажирами, так и специалистами в области эпидемиологического надзора", - отмечает Иванкин.По его мнению, повышение качества и улучшение обслуживания в системе городского и пригородного железнодорожного транспорта - уже давно назревший вопрос, и Москва делает всё, чтобы новый проект стал гармоничной частью города."МЦД - это красивый и очень хороший проект, который Москва возложила на свои плечи, за что ей огромное спасибо. Когда все линии заработают и соединятся между собой, это будет действительно удобно и комфортно для людей. Система МЦД не только улучшает пригородное движение, но и одновременно интегрирует его в систему внутригородского транспорта. Повышение качества пригородных перевозок - это в любом случае хорошо, потому что для московской агломерации пригородное движение жизненно важно. Ведь это не просто сообщение с областью, это - один из основных способов добираться в Москву для многих работающих в столице и живущих за ее пределами людей", – говорит эксперт.Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге уверен, что МЦД - один из важнейших проектов, который в огромной степени повлияет на развитие транспортной системы столицы. Запуск первых двух маршрутов диаметров позволил разгрузить линии метро до 12%."Человек так устроен, что он предпочитает путешествовать по поверхности, а не в туннеле под землёй. Кроме того, штадтбан (городская железная дорога – прим. ред.) обеспечит более значительную топологическую связанность, охватив не только сам город, но и всю столичную агломерацию. Этот агломеративный прирост даст очень высокие показатели. Немаловажно, что МЦД в своем законченном виде обеспечит совершенно замечательную интермодальную связанность города с аэропортами и аэропортов между собой. Таким образом, повысится роль Москвы как транспортного хаба, а это - колоссальная добавленная стоимость. Столице давно был нужен быстрый и комфортный интегратор между аэропортами, который обладал бы высоким уровнем комфорта и одновременно обеспечивал пассажирам значительную экономию времени", - уверен Мюнге.С учетом пожеланий пассажировТем временем, в "Трансмашхолдинге" не собираются останавливаться на достигнутом: инженеры и дизайнеры сейчас работают над новой модификацией электропоезда "Иволга", который изначально представляет собой многофункциональную платформу. В обновленном составе планируют улучшить технические характеристики, прежде всего - ускорения и скорости.Будут развиваться и пассажирские сервисы. Во внимание примут идеи, которые выдвинули сами пассажиры. Так, например, в ходе проведенного в начале этого года в Москве краудсорсинг-проекта, посвященного МЦД, горожане, в том числе, высказывали идеи по улучшению электропоездов "Иволга". Часть идей Тверской вагоностроительный завод уже воплотил в поездах "Иволга 2.0". Например, в вагонах были установлены урны, держатели для прессы и предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов.В рамках работы над новой модификацией "Иволги" специалисты "Трансмашхолдинга" совершенствуют эргономику и цвето-фактурные решения пассажирских кресел, а также решают вопрос увеличения их количества без ущерба для вместимости состава. Прорабатывается также эргономика расположения поручней внутри состава и расположения оборудования в туалетных комнатах.Больше вагонов – хороших и новыхК уже имеющимся на диаметрах поездам вскоре добавятся еще 180 новых вагонов: ЦППК получит 120 вагонов поезда "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 вагонов поезда "Иволга 2.0" для МЦД-1. Новые вагоны позволят сделать поезда МЦД односоставными с полностью сквозным проходом по всей длине. Стоимость новых вагонов составит 18 миллиардов рублей.Доцент Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского Мария Роженко уверена, что центральные диаметры – важная история не только для столицы, но и для всей России, ведь "вся страна смотрит на Москву, и именно развитие МЦД показывает, что так можно и нужно делать"."МЦД - это первый полноценный проект использования тяжелой железнодорожной инфраструктуры под городские пассажирские перевозки, когда эта инфраструктура становится частью городского ландшафта. И требования к городским пассажирским перевозкам предъявляются более высокие, чем к пригородным пассажирским перевозкам", - считает Роженко.При этом, по мнению эксперта, очень важным моментом является качество услуг, делающее тот или иной вид транспорта привлекательным для пассажиров.В свою очередь, заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института отраслевых рынков и инфраструктуры (ИОРИ) РАНХиГС Юрий Пономарев уверен, что строительство и развитие МЦД оказывают комплексное влияние на экономику Москвы не только за счет увеличения разнообразия и вариативности выбора маршрутов, но и за счет повышения пространственной связанности территорий."Помимо прямых положительных эффектов инвестиционного спроса на стадии реализации проекта (существенный прирост инвестиций в инфраструктуру распределяется за счет межотраслевых связей, стимулирует и другие отрасли экономики города), возникают положительные эффекты на стадии эксплуатации МЦД в виде снижения совокупных транспортных издержек, в том числе, за счет снижения нагрузки на уже существующие виды транспортной инфраструктуры – метро, автомобильные дороги. Это позволяет сблизить рынки труда Москвы и прилегающих городов, повысить совокупную факторную производительность городской экономики", – утверждает эксперт.Кроме того, Пономарев отмечает комплексное положительное влияние новых диаметров на развитие городской среды и формирование новых точек притяжения и возможностей для развития бизнеса.Московские центральные диаметры объединяют Москву и область через центр столицы. Движение по первым двум диаметрам запустили 21 ноября прошлого года. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино — Подольск) — 80 километров. С 20 станций Московских центральных диаметров можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо при оплате проезда транспортной картой "Тройка" по тарифу "Кошелек" в течение 90 минут с первой валидации.В будущем, до 2025 года, планируется запустить МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" между Зеленоградом и Раменским, МЦД-4 "Киевско-Горьковский", который свяжет Апрелевку и Железнодорожный микрорайон Балашихи и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" от Пушкино до Домодедово.

https://realty.ria.ru/20200901/metro-1576572328.html

https://realty.ria.ru/20200919/mtsd-1577479435.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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