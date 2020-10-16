https://ria.ru/20201016/moldaviya-1580086881.html
Русский язык должен стать в Молдавии обязательным предметом, заявил Додон
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что русский язык снова должен стать обязательным для изучения в школах республики. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:54
2020-10-16T11:54
2020-10-16T11:54
игорь додон
молдавия
оон
ссср
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> заявил в пятницу, что русский язык снова должен стать обязательным для изучения в школах республики.Власти Молдавии в ноябре 2014 года утвердили новый Кодекс об образовании, согласно которому русский язык перестал быть обязательным для изучения в школах с преподаванием на государственном языке."Я настаиваю, что у русского языка особый статус, у нас документооборот на двух языках. Я считаю ошибкой, что несколько лет назад русский язык перестал быть обязательным для обучения в школах. Нужно, чтобы в школе дети обязательно учили два иностранных языка – русский и еще один на выбор", - заявил Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По словам президента, знание русского языка для молдаван является дополнительным плюсом, который потом помогает в жизни.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в сентябре, Додон заявил, что русский язык в Молдавии обладает особым статусом.
https://ria.ru/20200928/dodon-1577902591.html
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, молдавия, оон, ссср, в мире