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https://ria.ru/20201016/moldaviya-1580086881.html
Русский язык должен стать в Молдавии обязательным предметом, заявил Додон
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что русский язык снова должен стать обязательным для изучения в школах республики. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:54
2020-10-16T11:54
игорь додон
молдавия
оон
ссср
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> заявил в пятницу, что русский язык снова должен стать обязательным для изучения в школах республики.Власти Молдавии в ноябре 2014 года утвердили новый Кодекс об образовании, согласно которому русский язык перестал быть обязательным для изучения в школах с преподаванием на государственном языке."Я настаиваю, что у русского языка особый статус, у нас документооборот на двух языках. Я считаю ошибкой, что несколько лет назад русский язык перестал быть обязательным для обучения в школах. Нужно, чтобы в школе дети обязательно учили два иностранных языка – русский и еще один на выбор", - заявил Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По словам президента, знание русского языка для молдаван является дополнительным плюсом, который потом помогает в жизни.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в сентябре, Додон заявил, что русский язык в Молдавии обладает особым статусом.
https://ria.ru/20200928/dodon-1577902591.html
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
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игорь додон, молдавия, оон, ссср, в мире

Русский язык должен стать в Молдавии обязательным предметом, заявил Додон

11:54 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что русский язык снова должен стать обязательным для изучения в школах республики.
Власти Молдавии в ноябре 2014 года утвердили новый Кодекс об образовании, согласно которому русский язык перестал быть обязательным для изучения в школах с преподаванием на государственном языке.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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"Я настаиваю, что у русского языка особый статус, у нас документооборот на двух языках. Я считаю ошибкой, что несколько лет назад русский язык перестал быть обязательным для обучения в школах. Нужно, чтобы в школе дети обязательно учили два иностранных языка – русский и еще один на выбор", - заявил Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.
По словам президента, знание русского языка для молдаван является дополнительным плюсом, который потом помогает в жизни.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Выступая в ООН в сентябре, Додон заявил, что русский язык в Молдавии обладает особым статусом.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Игорь ДодонМолдавияООНСССРВ мире
 
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