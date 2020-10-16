https://ria.ru/20201016/minoborony-1580127326.html
Минобороны обвинило американского военного атташе в Киеве во лжи
Военного атташе США в Москве пригласили в Минобороны РФ, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о "российской агрессии", сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:46
2020-10-16T14:46
2020-10-16T14:49
россия
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Военного атташе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пригласили в Минобороны РФ, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> о "российской агрессии", сообщает в пятницу российское военное ведомство.Военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали сегодня в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ."Представителю <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по противодействию "российской агрессии"", - говорится в релизе.В Минобороны РФ подчеркнули, что "упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе"."Данное заявление противоречит декларациям <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20200731/1575206047.html
https://ria.ru/20200716/1574456053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, сша, украина, в мире