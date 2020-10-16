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https://ria.ru/20201016/mh17-1580166462.html
Нидерланды хотят продолжать трехсторонние консультации с Россией по MH17
Нидерланды рассчитывают продолжить контакты с Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году в формате трехсторонних... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:06
2020-10-16T17:06
россия
mh17. расследование
крушение малайзийского boeing под донецком
гаага
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> рассчитывают продолжить контакты с Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году в формате трехсторонних консультаций, заявили РИА Новости в МИД страны."Правительство Нидерландов готово продолжить трехсторонние переговоры для поиска решения", - сказали в министерстве иностранных дел страны в ответ на вопрос агентства о дальнейшем взаимодействии стран по авиакатастрофе.В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.Министр иностранных дел Нидерландов <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a> выразил сожаление в связи с таким решением <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и сообщил, что посол России в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> был вызван в голландский МИД.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/boing-1580135939.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/1579970534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/mh17-1576551472.html
Ишь ты! Соскучились уже? Ну конечно, кому же они нужны, если Россия на них - ноль внимания? Всё же и расчитано на то, чтобы гнобить Россию, а она бы оправдывалась. А иначе - какой смысл?
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Пошли на фиг!
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россия
гаага
нидерланды
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россия, mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, гаага, нидерланды, в мире

Нидерланды хотят продолжать трехсторонние консультации с Россией по MH17

17:06 16.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нидерланды рассчитывают продолжить контакты с Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году в формате трехсторонних консультаций, заявили РИА Новости в МИД страны.
"Правительство Нидерландов готово продолжить трехсторонние переговоры для поиска решения", - сказали в министерстве иностранных дел страны в ответ на вопрос агентства о дальнейшем взаимодействии стран по авиакатастрофе.
В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил сожаление в связи с таким решением Москвы и сообщил, что посол России в Гааге Александр Шульгин был вызван в голландский МИД.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 15:20
В панике. Австралия просит РФ "немедленно вернуться" к диалогу по МН17
Как сообщал ранее замглавы МИД России Александр Грушко, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Дело Boeing MH17: Россия сомневается в гаагском правосудии - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:16Прямой эфир
Дело Boeing MH17: Россия сомневается в гаагском правосудии
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 21:09Сказано в эфире
"Следствие начинает захлебываться". Юрист о процессе по крушению MH17На процессе в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 слушания приостановлены до 28 сентября, объявлено в суде. Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, что может означать этот перенос.
 
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РоссияMH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомГаагаНидерландыВ мире
 
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