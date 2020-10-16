https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17

Посол России в Гааге Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов после того, как Москва решила не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T00:36

2020-10-16T00:36

2020-10-16T00:36

россия

александр шульгин

mh17. расследование

мид нидерландов

нидерланды

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. </strong>Посол России в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> вызван в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Niderlandov/" target="_blank" data-auto="true">МИД Нидерландов</a> после того, как Москва решила не участвовать в трёхсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году, говорится в послании министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стефа Блока</a> парламенту."Настоящим информирую Палату, в том числе от имени министра юстиции и безопасности, об одностороннем решении <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> прекратить трехсторонние переговоры по крушению рейса MH17 с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и Нидерландами... Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и еще раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения", - отмечается в послании главы МИД Нидерландов.Блок также заявил, что кабинет министров несколько раз подчеркивал, как в разные дипломатических контактах, так и в контакте с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, что правительство Нидерландов придаёт важное значение этим трехсторонним переговорам для поиска решения.В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага "глубоко сожалеет" о таком решении Москвы.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/boing-1579979227.html

https://ria.ru/20201015/mh17-1579922618.html

Ярослав Погодин О чём с ЕС разговаривать? Невменяемые руководители. 40

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