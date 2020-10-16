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Число людей в масках в московском метро в пятницу выросло до 96%
Общий процент людей в масках в городском транспорте Москвы вырос до 96%, на некоторых станциях метро — до 99% в пятницу на фоне усиления контроля за соблюдением РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:57
2020-10-16T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
метро
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Общий процент людей в масках в городском транспорте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> вырос до 96%, на некоторых станциях метро — до 99% в пятницу на фоне усиления контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://tlgrm.ru/channels/@DtOperativno" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее дептранс сообщил об усилении проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы с пятницы, пассажиров будут не пускать в транспорт без средств защиты."Сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%. А на некоторых станциях метро — 99%. Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передается не менее активно. Мы хотим поблагодарить москвичей за сознательность и просим не снимать средства защиты в течение всей поездки", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метро, москва, общество

Число людей в масках в московском метро в пятницу выросло до 96%

10:57 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда московского метро
Пассажиры в вагоне поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Общий процент людей в масках в городском транспорте Москвы вырос до 96%, на некоторых станциях метро — до 99% в пятницу на фоне усиления контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщил об усилении проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы с пятницы, пассажиров будут не пускать в транспорт без средств защиты.
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"Сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%. А на некоторых станциях метро — 99%. Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передается не менее активно. Мы хотим поблагодарить москвичей за сознательность и просим не снимать средства защиты в течение всей поездки", - говорится в сообщении.
 
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