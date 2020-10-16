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METRO Cash&Carry может зайти в Приморье
Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли METRO Cash&Carry может зайти в Приморский край, сообщает в пятницу правительство... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:01
2020-10-16T07:01
metro cash & carry
приморский край
михаэль шумахер
экономика
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли <a href="http://ria.ru/organization_Metro_Cash__Carry/" target="_blank" data-auto="true">METRO Cash&amp;Carry</a> может зайти в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморский край</a>, сообщает в пятницу правительство региона.Председатель правительства Приморья Вера Щербина и генеральный директор METRO Россия Мартин Шумахер обсудили этот вопрос на встрече в четверг, 15 октября. По словам представителей компании, Приморский край – перспективный регион для расширения географии присутствия в России. Важным принципом вхождения на рынок <a href="http://ria.ru/person_Mikhaehl_SHumakher/" target="_blank" data-auto="true">Шумахер</a> назвал уникальность продукции, представленной в торговой сети."Мы не хотим заменить то, что уже имеется у вас в регионе. Нам важно добавить то, чего еще нет", – сказал Шумахер, чьи слова приводятся в сообщении.Щербина отметила, что что край всегда открыт для новых перспективных проектов."Я знакома с вашей сетью и знаю, что такой формат востребован у населения. Приморский край готов к сотрудничеству и оказанию содействия при входе на наш рынок, поскольку здоровая конкуренция, снижение цены на потребительские товары – это те цели и задачи, которые мы перед собой ставим", – добавила Щербина.По данным властей, сейчас компания анализирует ситуацию на рынке Приморья, после этого примет окончательное решение по возможности своего присутствия в крае.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, среди целей программы - обеспечение условий для развития МСП, создание оптимальных условий для сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований региона.METRO – крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash&amp;carry (мелкооптовая торговля) в составе компании <a href="http://ria.ru/organization_Metro_group/" target="_blank" data-auto="true">METRO AG</a>. Она представлена более чем 750 торговыми центрами в 25 странах мира. Клиенты магазинов – это представители малого и среднего бизнеса, в основном сегмента HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), сферы торговли малых форматов (магазины у дома/шаговой доступности).METRO AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash &amp; Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.
https://realty.ria.ru/20200210/1564475003.html
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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metro cash & carry, приморский край, михаэль шумахер, экономика

METRO Cash&Carry может зайти в Приморье

07:01 16.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГлавный вход логистического и торгового центра "МЕТРО Кэш энд Керри" в Ростове-на-Дону
Главный вход логистического и торгового центра МЕТРО Кэш энд Керри в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли METRO Cash&Carry может зайти в Приморский край, сообщает в пятницу правительство региона.
Председатель правительства Приморья Вера Щербина и генеральный директор METRO Россия Мартин Шумахер обсудили этот вопрос на встрече в четверг, 15 октября. По словам представителей компании, Приморский край – перспективный регион для расширения географии присутствия в России. Важным принципом вхождения на рынок Шумахер назвал уникальность продукции, представленной в торговой сети.
"Мы не хотим заменить то, что уже имеется у вас в регионе. Нам важно добавить то, чего еще нет", – сказал Шумахер, чьи слова приводятся в сообщении.
Щербина отметила, что что край всегда открыт для новых перспективных проектов.
"Я знакома с вашей сетью и знаю, что такой формат востребован у населения. Приморский край готов к сотрудничеству и оказанию содействия при входе на наш рынок, поскольку здоровая конкуренция, снижение цены на потребительские товары – это те цели и задачи, которые мы перед собой ставим", – добавила Щербина.
Центр оптовой торговли ООО Метро кэш энд керри - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 09:51
На участках сети Metro Cash & Carry могут появиться жилье и офисы
По данным властей, сейчас компания анализирует ситуацию на рынке Приморья, после этого примет окончательное решение по возможности своего присутствия в крае.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, среди целей программы - обеспечение условий для развития МСП, создание оптимальных условий для сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований региона.
METRO – крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG. Она представлена более чем 750 торговыми центрами в 25 странах мира. Клиенты магазинов – это представители малого и среднего бизнеса, в основном сегмента HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), сферы торговли малых форматов (магазины у дома/шаговой доступности).
METRO AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.
 
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Metro Cash & CarryПриморский крайМихаэль ШумахерЭкономика
 
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