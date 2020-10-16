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https://ria.ru/20201016/maski-1580053368.html
Масок и перчаток в России хватит всем, заявили в Минпромторге
Потребность России в масках в настоящее время достигает 9 миллионов в сутки, средств индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас достаточно для всех, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:14
2020-10-16T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Потребность России в масках в настоящее время достигает 9 миллионов в сутки, средств индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас достаточно для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ.Как отметили в министерстве, российские предприятия в настоящее время выпускают 8,5-9 миллионов масок в день, однако они работают лишь вполовину своей максимальной мощности. Перчаток производится 114 тысяч пар, и этот объем может быть увеличен до 520 тысяч."По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и Федеральной налоговой службы, итоговая потребность России в масках достигает 9 миллионов в сутки. На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно", - сказали в Минпромторге.Так, созданы складские запасы на 2,5 месяца. В министерстве также указали, что правительство РФ выделило деньги на формирование государственного резерва средств индивидуальной защиты и антисептиков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Масок и перчаток в России хватит всем, заявили в Минпромторге

08:14 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель ТРК "Европейский" в Москве
Посетитель ТРК Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Потребность России в масках в настоящее время достигает 9 миллионов в сутки, средств индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас достаточно для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Как отметили в министерстве, российские предприятия в настоящее время выпускают 8,5-9 миллионов масок в день, однако они работают лишь вполовину своей максимальной мощности. Перчаток производится 114 тысяч пар, и этот объем может быть увеличен до 520 тысяч.
"По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и Федеральной налоговой службы, итоговая потребность России в масках достигает 9 миллионов в сутки. На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно", - сказали в Минпромторге.
Так, созданы складские запасы на 2,5 месяца. В министерстве также указали, что правительство РФ выделило деньги на формирование государственного резерва средств индивидуальной защиты и антисептиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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