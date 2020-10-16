https://ria.ru/20201016/manturov-1580191463.html

Мантуров назвал сроки начала производства третьей вакцины от COVID-19

Производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T19:08

2020-10-16T19:08

2020-10-16T19:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 окт - РИА Новости.</strong> Производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году, заявил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству. То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство", - сказал Мантуров в кулуарах форума "Биомедтех-2020", отвечая на вопрос, когда начнется производство третьей вакцины от COVID-19.Отвечая на вопрос, стартует ли производство в 2021 году, он сказал: "Конечно. Мы до конца (2020 - ред.) года должны наших производственников подключить к процессу"."Я знаю, что у нас 18 в целом предприятий, центров исследовательских, кто находится на разных стадиях разработки вакцины. Про "живых" я слышал только три - "Спутник V", "Вектор" и как будет называться у Чумакова", - добавил министр.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580172833.html

https://ria.ru/20201016/vaktsinatsiya-1580186982.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество