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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/manturov-1580191463.html
Мантуров назвал сроки начала производства третьей вакцины от COVID-19
Производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:08
2020-10-16T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 окт - РИА Новости.</strong> Производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году, заявил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству. То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство", - сказал Мантуров в кулуарах форума "Биомедтех-2020", отвечая на вопрос, когда начнется производство третьей вакцины от COVID-19.Отвечая на вопрос, стартует ли производство в 2021 году, он сказал: "Конечно. Мы до конца (2020 - ред.) года должны наших производственников подключить к процессу"."Я знаю, что у нас 18 в целом предприятий, центров исследовательских, кто находится на разных стадиях разработки вакцины. Про "живых" я слышал только три - "Спутник V", "Вектор" и как будет называться у Чумакова", - добавил министр.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580172833.html
https://ria.ru/20201016/vaktsinatsiya-1580186982.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Мантуров назвал сроки начала производства третьей вакцины от COVID-19

19:08 16.10.2020 (обновлено: 19:30 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 окт - РИА Новости. Производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству. То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство", - сказал Мантуров в кулуарах форума "Биомедтех-2020", отвечая на вопрос, когда начнется производство третьей вакцины от COVID-19.
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Отвечая на вопрос, стартует ли производство в 2021 году, он сказал: "Конечно. Мы до конца (2020 - ред.) года должны наших производственников подключить к процессу".
"Я знаю, что у нас 18 в целом предприятий, центров исследовательских, кто находится на разных стадиях разработки вакцины. Про "живых" я слышал только три - "Спутник V", "Вектор" и как будет называться у Чумакова", - добавил министр.
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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