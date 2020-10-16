https://ria.ru/20201016/lyubimov-1580176014.html

Любимов: Германия является одним из главных партнеров Рязанской области

Германия является одним из стратегических партнеров Рязанской области, долгосрочные отношения установлены у региона с этой страной в торгово-экономической,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:57

2020-10-16T17:57

2020-10-16T17:57

рязанская область

николай любимов

российско-германская внешнеторговая палата

германия

калужская область

рязань

рязанская область

экономика

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<strong>РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> является одним из стратегических партнеров <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, долгосрочные отношения установлены у региона с этой страной в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах, заявил в пятницу губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на встрече с председателем <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjsko-Germanskaja_vneshnetorgovaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Российско-Германской внешнеторговой палаты</a> Маттиасом Шеппом.Губернатор поблагодарил Шеппа за возможность обсудить вопросы развития сотрудничества, проинформировал о потенциале Рязанской области, в том числе экспортных возможностях региона, его конкурентных преимуществах, а также о перспективных проектах, реализующихся в различных отраслях экономики и социальной сферы, в том числе с участием немецкого капитала."Германия является одним из стратегических партнеров Рязанской области. Долгосрочные отношения установлены в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах. В прошлом году товарооборот Рязанской области с ФРГ составил более 140 миллионов долларов. Несмотря на пандемию, в первом полугодии 2020 года он уже достиг 106 миллионов 200 тысяч долларов США", - сказал Любимов.Он отметил, что область экспортирует в Германию металлы, кровельные материалы, магнитоуправляемые контакты, продукты питания, пластмассовые изделия и прочие товары. Импорт из Германии представлен продукцией пищевой и химической промышленности, моющими средствами, неткаными материалами, изделиями из цветных металлов."Будем рады, если немецкие компании выберут Рязанскую область как территорию для своего развития и вложения выгодных инвестиций. Мы понимаем, что сейчас сложные времена для многих промышленных предприятий, но, тем не менее, мы предлагаем немецкому бизнес-сообществу наши перспективные площадки и гарантируем всестороннюю поддержку проектам. Я лично курирую эту работу, и буду признателен за Ваши рекомендации членам Палаты по сотрудничеству с Рязанской областью в этом направлении", – сказал губернатор.Шепп отметил, что знакомство с Любимовым состоялось еще во время его работы в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, и выразил большую заинтересованность в развитии партнерских отношений с рязанским регионом."Российско-Германская ВТП в этом году отмечает 25 лет. Мы являемся крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России и готовы содействовать Рязанской области в развитии сотрудничества с немецкими компаниями, в том числе в вопросах экспорта", – сказал Шепп.В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия по линии внедрения технологии бережливого производства, партнерства в социальной сфере. Губернатор пригласил Шеппа и представителей немецких компаний посетить регион, в том числе в рамках форума "Вектор производительности", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> 12-13 ноября этого года.

https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html

https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html

https://ria.ru/20200907/ryazan-1576900026.html

германия

калужская область

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, российско-германская внешнеторговая палата, германия, калужская область, рязань, рязанская область, экономика