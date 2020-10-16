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https://ria.ru/20201016/leonardodicaprio-1579904714.html
Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix про астрономов, пишут СМИ
СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:22
2020-10-16T03:22
кейт бланшетт
культура
кино и сериалы
новости культуры
джона хилл
ариана гранде
netflix
леонардо ди каприо
дженнифер лоуренс
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), <a href="https://deadline.com/2020/10/netflix-adam-mckay-jennifer-lawrence-dont-look-up-leonardo-dicaprio-meryl-streep-jonah-hill-timothee-chalamet-ariana-grande-among-others-to-join-ensemble-1234596652/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, руководство сервиса и режиссер проекта Адам Маккей собрали один из самых больших актерских составов с голливудскими звездами первой величины. Вместе с Ди Каприо в картине снимутся: Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде и многие другие. В Deadline подчеркивают, что оскароносный режиссер Адам Маккей напишет сценарий, а также будет продюсировать фильм вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым ранее работал над комедийной драмой "Власть" (2018 год). В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
https://ria.ru/20201015/gomes-1579713672.html
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кейт бланшетт, кино и сериалы, новости культуры, джона хилл, ариана гранде, netflix, леонардо ди каприо, дженнифер лоуренс

Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix про астрономов, пишут СМИ

03:22 16.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), сообщает Deadline.
По информации издания, руководство сервиса и режиссер проекта Адам Маккей собрали один из самых больших актерских составов с голливудскими звездами первой величины. Вместе с Ди Каприо в картине снимутся: Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде и многие другие.
В Deadline подчеркивают, что оскароносный режиссер Адам Маккей напишет сценарий, а также будет продюсировать фильм вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым ранее работал над комедийной драмой "Власть" (2018 год).
В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
Американская певица Селена Гомес - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 01:47Культура
СМИ: Селена Гомес снимется в триллере похожем на "Черного лебедя"
 
КультураКейт БланшеттКино и сериалыНовости культурыДжона ХиллАриана ГрандеNetflixЛеонардо Ди КаприоДженнифер Лоуренс
 
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