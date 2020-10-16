https://ria.ru/20201016/leonardodicaprio-1579904714.html
Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix про астрономов, пишут СМИ
СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:22
2020-10-16T03:22
2020-10-16T03:22
кейт бланшетт
культура
кино и сериалы
новости культуры
джона хилл
ариана гранде
netflix
леонардо ди каприо
дженнифер лоуренс
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https://cdn25.img.ria.ru/images/154823/99/1548239941_0:35:2801:1611_1400x0_80_0_0_4be3f4fdcf0ac077226869d5292f3080.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), <a href="https://deadline.com/2020/10/netflix-adam-mckay-jennifer-lawrence-dont-look-up-leonardo-dicaprio-meryl-streep-jonah-hill-timothee-chalamet-ariana-grande-among-others-to-join-ensemble-1234596652/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, руководство сервиса и режиссер проекта Адам Маккей собрали один из самых больших актерских составов с голливудскими звездами первой величины. Вместе с Ди Каприо в картине снимутся: Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде и многие другие. В Deadline подчеркивают, что оскароносный режиссер Адам Маккей напишет сценарий, а также будет продюсировать фильм вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым ранее работал над комедийной драмой "Власть" (2018 год). В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
https://ria.ru/20201015/gomes-1579713672.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейт бланшетт, кино и сериалы, новости культуры, джона хилл, ариана гранде, netflix, леонардо ди каприо, дженнифер лоуренс
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), сообщает
Deadline.
По информации издания, руководство сервиса и режиссер проекта Адам Маккей собрали один из самых больших актерских составов с голливудскими звездами первой величины. Вместе с Ди Каприо в картине снимутся: Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде и многие другие.
В Deadline подчеркивают, что оскароносный режиссер Адам Маккей напишет сценарий, а также будет продюсировать фильм вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым ранее работал над комедийной драмой "Власть" (2018 год).
В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.