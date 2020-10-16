https://ria.ru/20201016/leonardodicaprio-1579904714.html

Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix про астрономов, пишут СМИ

СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), сообщает Deadline. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T03:22

2020-10-16T03:22

2020-10-16T03:22

кейт бланшетт

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джона хилл

ариана гранде

netflix

леонардо ди каприо

дженнифер лоуренс

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Леонардо Ди Каприо согласился сняться в предстоящем фильме стриминговой платформы Netflix Don't look up ("Не смотри вверх"), <a href="https://deadline.com/2020/10/netflix-adam-mckay-jennifer-lawrence-dont-look-up-leonardo-dicaprio-meryl-streep-jonah-hill-timothee-chalamet-ariana-grande-among-others-to-join-ensemble-1234596652/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, руководство сервиса и режиссер проекта Адам Маккей собрали один из самых больших актерских составов с голливудскими звездами первой величины. Вместе с Ди Каприо в картине снимутся: Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде и многие другие. В Deadline подчеркивают, что оскароносный режиссер Адам Маккей напишет сценарий, а также будет продюсировать фильм вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым ранее работал над комедийной драмой "Власть" (2018 год). В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.

https://ria.ru/20201015/gomes-1579713672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейт бланшетт, кино и сериалы, новости культуры, джона хилл, ариана гранде, netflix, леонардо ди каприо, дженнифер лоуренс