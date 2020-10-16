https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580172833.html

Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:37

2020-10-16T17:37

2020-10-16T18:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в тысячу рублей за десять штук, а за 40 — четыре тысячи, за 50 — пять тысяч.Предельная цена "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов — четыре тысячи рублей за 40 штук и десять тысяч рублей за 100 штук.Цену препарата "Илсира" (ЗАО "Биокад") в дозировке 180 миллиграммов зарегистрировали на уровне 47 531 рубль.Как уточнили в пресс-службе Минздрава, предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании цены в сто рублей за таблетку другого отечественного препарата — "Фавипиравира", который включили в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Упаковка будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.По словам главы Министерства промышленной торговли Дениса Мантурова, препараты на основе "Фавипиравира" для лечения COVID-19 подешевели уже более чем в два раза. Цена, как пообещал министр, продолжит снижаться с наращиванием объемов производства.В ведомстве пояснили, что как только непатентованное медицинское наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zdorove-1578947489.html

КАМЕДИ - шоу для идиотов Фавипиравир и другие лекарства от ковида должны быть бесплатны, либо цена чисто символическая не более 200-300 рублей. Позволяя продавать их за цену более 1000 руб., государство ведет себя аморально. 175

Арсений Новиков Какие? 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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