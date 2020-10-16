https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580172833.html
Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:37
2020-10-16T17:37
2020-10-16T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в тысячу рублей за десять штук, а за 40 — четыре тысячи, за 50 — пять тысяч.Предельная цена "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов — четыре тысячи рублей за 40 штук и десять тысяч рублей за 100 штук.Цену препарата "Илсира" (ЗАО "Биокад") в дозировке 180 миллиграммов зарегистрировали на уровне 47 531 рубль.Как уточнили в пресс-службе Минздрава, предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании цены в сто рублей за таблетку другого отечественного препарата — "Фавипиравира", который включили в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Упаковка будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.По словам главы Министерства промышленной торговли Дениса Мантурова, препараты на основе "Фавипиравира" для лечения COVID-19 подешевели уже более чем в два раза. Цена, как пообещал министр, продолжит снижаться с наращиванием объемов производства.В ведомстве пояснили, что как только непатентованное медицинское наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zdorove-1578947489.html
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Фавипиравир и другие лекарства от ковида должны быть бесплатны, либо цена чисто символическая не более 200-300 рублей. Позволяя продавать их за цену более 1000 руб., государство ведет себя аморально.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минздрав России
зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.
Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в тысячу рублей за десять штук, а за 40 — четыре тысячи, за 50 — пять тысяч.
Предельная цена "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов — четыре тысячи рублей за 40 штук и десять тысяч рублей за 100 штук.
Цену препарата "Илсира" (ЗАО "Биокад") в дозировке 180 миллиграммов зарегистрировали на уровне 47 531 рубль.
Как уточнили в пресс-службе Минздрава, предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании цены в сто рублей за таблетку другого отечественного препарата — "Фавипиравира", который включили в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Упаковка будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.
По словам главы Министерства промышленной торговли Дениса Мантурова, препараты на основе "Фавипиравира" для лечения COVID-19 подешевели уже более чем в два раза. Цена, как пообещал министр, продолжит снижаться с наращиванием объемов производства.
В ведомстве пояснили, что как только непатентованное медицинское наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.