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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580055896.html
Найдено новое эффективное лекарство от коронавируса
Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:48
2020-10-16T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Речь идет о ранитидина висмута цитрате (RBC), который испытали на хомяках.В результате эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром — другим потенциальным препаратом против коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/faktor-1580034658.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Найдено новое эффективное лекарство от коронавируса

08:48 16.10.2020 (обновлено: 11:50 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает MedicalXpress.
Речь идет о ранитидина висмута цитрате (RBC), который испытали на хомяках.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 21:42Распространение нового коронавируса
Академик назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор
В результате эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.
Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром — другим потенциальным препаратом против коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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