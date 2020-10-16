https://ria.ru/20201016/lekarstvo-1580055896.html
Найдено новое эффективное лекарство от коронавируса
Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:48
2020-10-16T08:48
2020-10-16T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Речь идет о ранитидина висмута цитрате (RBC), который испытали на хомяках.В результате эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром — другим потенциальным препаратом против коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/faktor-1580034658.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество