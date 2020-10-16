https://ria.ru/20201016/lekarstva-1580097758.html
ВОЗ назвала неэффективные препараты для лечения COVID-19
Ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном оказались неэффективными в снижении смертности и лечения пациентов с COVID-19,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:45
2020-10-16T12:45
2020-10-16T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тарик язаревич
коронавирусы
здоровье - общество
воз
общество
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<strong>ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном оказались неэффективными в снижении смертности и лечения пациентов с COVID-19, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Tarik_JAzarevich/" target="_blank" data-auto="true">Тарик Язаревич</a>, комментируя результаты 6 месяцев исследования лекарств на платформе тестов солидарности <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.В пятницу ВОЗ опубликовал результаты 6 месяцев исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с COVID-19. Эксперты отметили, что эти средства оказались неэффективными для снижения смертности среди пациентов, которые заразились вирусом.Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201016/posledstviya-1580062111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тарик язаревич, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество